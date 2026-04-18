Россия ударила по Богодухову на Харьковщине, есть раненые

В ночь на субботу, 18 апреля, российские оккупационные войска совершили очередное военное преступление. В частности, захватчики ударили беспилотником по жилому дому в городе Богодухов на Харьковщине, из-за чего гражданские люди получили ранения.

В результате удара были повреждены три частных дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам главы ОГА, всего пострадали два человека, мужчина 42 лет и женщина 63 лет. Раненые сейчас получают необходимую медицинскую помощь.

Также на месте происшествия работают экстренные службы, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки, сообщил Синегубов.

Он также показал (ниже) фото с места событий.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Запорожье в результате очередной российской атаки ранения получили по меньшей мере семь человек. В городе зафиксированы пожары и повреждения жилой инфраструктуры.

Российские войска совершили атаку FPV-дроном и по Мировской общине на Никопольщине. Здесь в результате удара погиб 72-летний мужчина, еще два человека получили ранения.

