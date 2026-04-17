Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: вспыхнуло авто, погиб мужчина, есть пострадавшие

Российские войска совершили атаку FPV-дроном по Мировской громаде на Никопольщине. В результате удара погиб 72-летний мужчина, еще два человека получили ранения.

Пострадавшие будут находиться на амбулаторном лечении. Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

В результате вражеского удара загорелся легковой автомобиль – огонь полностью уничтожил транспортное средство. Спасатели ликвидировали пожар, однако спасти авто не удалось.

Среди пострадавших – мужчина и женщина, которые получили травмы различной степени тяжести. Медики оказали им необходимую помощь, госпитализация не понадобилась.

Атаки FPV-дронами остаются одной из ключевых угроз для прифронтовых громад Днепропетровщины, в частности Никопольского района, который регулярно подвергается обстрелам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что россияне с вечера и до утра более 20 раз атаковали населенные пункты двух районов Днепропетровщины дронами, артиллерией и ракетой. В Днепре в результате вражеских ударов пострадали транспортное предприятие, многоэтажка и коммерческое помещение, а в Днепровском районе повреждены гимназия и дом, ранения получили четыре человека.

