На Днепропетровщине в результате вражеской атаки повреждены предприятия, гимназия и дома: есть пострадавшие

Россияне с вечера и до утра более 20 раз атаковали населенные пункты двух районов Днепропетровщины дронами, артиллерией и ракетой. В Днепре в результате вражеских ударов повреждены транспортное предприятие, многоэтажка и коммерческое помещение, а в Днепровском районе пострадали гимназия и дом, ранения получили два человека.

Видео дня

В Никопольском районе враг бил по агропредприятию и жилым домам. О последствиях террора рассказали начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Днепровский район

Об ударе оккупантов по Днепру Ганжа сообщил в 06:30 17 апреля. Сначала он рассказал: враг нанес удар по транспортному предприятию, там вспыхнул пожар. Впоследствии уточнил: также повреждения получили многоэтажка и коммерческое помещение.

А накануне вечером россияне нанесли удар по Новоалександровской громаде Днепровского района (об атаке стало известно около 20 часов). К утру появилась информация, что там пострадали двое мужчин. Повреждены гимназия, частный дом и автомобиль.

Никопольский район

Страдала от вражеских атак также Никопольщина. Оккупанты били по Никополю, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской, Покровской громадах.

В результате ударов пожарным пришлось укрощать пожар. Повреждены два многоквартирных и три частных дома, агрофирма, хозяйственная постройка, инфраструктура и газопровод.

Повреждены инфраструктура, агропредприятие, пятиэтажки, частные дома, хозяйственная постройка

Как сообщал OBOZ.UA, ночью войска РФ атаковали критическую инфраструктуру Чернигова. В результате атаки люди остались без света.

Также появились подробности об 11-летнем мальчике, которого Россия убила ударом по Киеву 16 апреля: ребенок в момент атаки спал в своей кровати.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!