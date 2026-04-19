Россия снова атаковала Украину дронами: силы ПВО обезвредили 203 из 236 целей

В ночь на 19 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 236 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 203 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Утром россияне атаковали Полтавский район.

"Зафиксировано попадание БпЛА по локомотиву, принадлежащему одному из предприятий. К счастью, обошлось без пострадавших", – подчеркнул начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

В ночь на 19 апреля россияне атаковали украинские города и села 236 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российских городов Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово, а также из оккупированных Донецка и Гвардейска, что в Крыму.

Враг во время атаки запустил около 150 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 203 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах.

Последствия российских ударов

На Днепропетровщине россияне почти 20 раз атаковали три района беспилотниками и артиллерией.

Как рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, в Никопольском районе враг бил по Никополю, Червоногригорьевской, Мировской и Покровской громадах.

"Возник пожар. Повреждена инфраструктура. По уточненной информации, из-за вчерашних атак на район пострадал еще один человек – 64-летняя женщина", – отметил чиновник.

В Синельниковском районе под ударами оккупантов находились Раевская, Николаевская и Васильковская громады.

"Горели дом культуры, частный и многоквартирный дома. Изуродованы еще один дом, хозяйственная постройка, автомобили", – отметил Ганжа.

В Каменском в результате атаки повреждено предприятие.

На утро стало известно, что в результате ночного удара войск РФ по Чернигову погиб 16-летний юноша. Ранения получили четыре человека: три женщины и один мужчина.

"Повреждены 7 частных домов (из них 3 уничтожены огнем), административное здание, учебное заведение и два автомобиля", – рассказал начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью в Чернигове прогремели взрывы. РФ массированно ударила по городу "Шахедами". Под ударом оказались учебное заведение, нефункционирующее медицинское учреждение, а также частные дома в разных микрорайонах города. Есть пострадавшие.

Также накануне оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова.

А в Никопольском районе Днепропетровщины враг ударил по рейсовому микроавтобусу. Есть раненые, среди них – ребенок.

