В Чернигове прогремели взрывы: РФ массированно ударила 'Шахедами'

В ночь на воскресенье, 19 апреля, российские войска снова массированно атаковали Чернигов дронами-камикадзе. В городе прогремели взрывы.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. Он отметил, что зафиксировано падение вражеских БпЛА в городе.

Перед этим об угрозе для областного центра предупреждали в Воздушных силах ВСУ. "БпЛА в направлении г. Чернигов с востока", – писали там.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на пятницу, 17 апреля, российские войска атаковали Чернигов дронами-камикадзе. В городе прогремели взрывы, часть жителей осталась без света.

Под ударом были объекты критической инфраструктуры. На местах атак возникли пожары.

В тот же день стало известно, что Черниговская ТЭЦ остановила работу, из-за чего жители города остались без горячей воды. Причина – последствия российского обстрела. В местном горсовете утверждали, что остановка временная и после ремонта объект продолжит работу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!