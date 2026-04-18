Враг ударил по рейсовому микроавтобусу на Никопольщине: среди раненых - ребенок. Фото

В Днепропетровской области российские войска снова нанесли удар по гражданскому транспорту. Под атаку попал рейсовый микроавтобус, в результате чего есть пострадавшие.

Среди раненых – ребенок и пожилые люди. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Инцидент произошел в Покровской громаде Никопольского района, где враг атаковал рейсовый микроавтобус с помощью FPV-дрона. В результате удара ранения получили четыре человека.

Среди пострадавших – 65-летний водитель транспортного средства, а также трое пассажиров: 14-летний мальчик и две женщины в возрасте 73 и 82 лет.

По имеющейся информации, одну из женщин госпитализировали в медицинское учреждение. Другим пострадавшим оказали необходимую помощь, после чего их направили на амбулаторное лечение. В частности, ребенок будет проходить дальнейшее лечение под наблюдением врачей без госпитализации.

Напомним, российские войска совершили атаку FPV-дроном по Мировской громаде на Никопольщине. В результате удара погиб 72-летний мужчина, еще два человека получили ранения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что россияне с вечера и до утра более 20 раз атаковали населенные пункты двух районов Днепропетровщины дронами, артиллерией и ракетой. В Днепре в результате вражеских ударов пострадали транспортное предприятие, многоэтажка и коммерческое помещение, а в Днепровском районе повреждены гимназия и дом, ранения получили четыре человека.

