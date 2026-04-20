Оккупанты атаковали Полтавщину: обломки упали на территорию предприятия, есть раненые

Утром 20 апреля российские войска нанесли удары по Полтавщине. В Полтавском районе на территории одного из предприятий в результате падения обломков сбитых дронов зафиксированы повреждения.

Травмированы два человека. О последствиях атаки рассказал начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Российские дроны атаковали Полтавский район

Утро понедельника, 20 апреля, в Полтавском районе выдалось громким.

"Сегодня утром враг снова атаковал Полтавский район. Работала ПВО. В результате падения обломков на территорию одного из предприятий повреждено остекление здания и 2 автомобиля", – отметил чиновник.

Также не обошлось на этот раз и без пострадавших.

"К сожалению, два человека получили травмы средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении Дякивнича.

В течение нескольких последних суток враг атакует Полтавщину ежедневно.

Так, накануне там было зафиксировано сразу две волны атак.

Днем 19 апреля россияне атаковали объект железнодорожной инфраструктуры в Полтавском районе.

Утром этого дня Дякивнич рассказывал о еще одном попадании – также в Полтавском районе.

"Зафиксировано попадание БпЛА по локомотиву, принадлежащему одному из предприятий", – писал тогда начальник Полтавской ОГА.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Как писал OBOZ.UA, всего в ночь на 20 апреля Россия запустила по Украине 142 БпЛА.

Обезвредить удалось 113 из них. Впрочем, не обошлось без последствий: зафиксированы попадания 28 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

В частности, враг ударил по железной дороге на Харьковщине.

