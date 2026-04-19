Армия РФ снова ударила по железной дороге на Полтавщине: попал дрон

Российские войска днем 19 апреля атаковали Полтавский район. Вражеский дроновый удар пришелся на железнодорожную инфраструктуру.

Зафиксировано попадание, люди не пострадали. О последствиях атаки рассказал начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Россия атаковала железную дорогу на Полтавщине

О том, что в небе над Полтавским районом фиксировались российские ударные дроны, в Воздушных силах предупредили около 11:40, отмечал Дякивнич.

Менее чем через час, в 12:23, чиновник рассказал о попадании на территории района.

"Зафиксировано попадание БпЛА по объекту железнодорожной инфраструктуры. Информации о травмированных не поступало", – написал он.

Дякивнич также отметил: на момент сообщения воздушная тревога еще продолжалась, поэтому жителям Полтавщины он рекомендовал оставаться в укрытиях.

Это была не первая вражеская атака на Полтавщину с начала суток 19 апреля. Утром этого дня Дякивнич рассказывал о еще одном попадании – также в Полтавском районе.

"Зафиксировано попадание БпЛА по локомотиву, принадлежащему одному из предприятий. К счастью, обошлось без пострадавших", – писал тогда начальник Полтавской ОГА.

Как писал OBOZ.UA, на Харьковщине мужчину, который ехал на скутере, убил вражеский FPV-дрон. Также в области за сутки пострадали пять человек, повреждены жилые дома, интернат и мясокомбинат.

Кроме того, армия России в течение суток активно атаковала Сумскую область. В области захватчики убили человека, семерых ранили.

Также ночью в Чернигове в результате массированной атаки армии РФ погиб 16-летний парень.

