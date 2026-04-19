На Харьковщине мужчину, который ехал на скутере, убил вражеский FPV-дрон

За последние сутки россияне убили на Харьковщине одного человека. Они атаковали FPV-дроном мужчину, который ехал на скутере в Боровую.

Пять человек за сутки получили ранения, в ряде населенных пунктов области фиксировались разрушения. О последствиях вражеского террора рассказали в полиции Харьковской области.

Враг продолжает терроризировать Харьковскую область

В полиции региона рассказали: в течение суток российские войска атаковали город Харьков и Харьковский, Богодуховский, Чугуевский, Изюмский, Купянский районы.

Против гражданского населения оккупанты применяли беспилотники различного типа, ракеты и управляемую авиацию.

Россияне убили мужчину

Известно о как минимум одной жертве вражеских атак.

"Один человек погиб в результате попадания FPV-дрона. 54-летний местный житель двигался по дороге на скутере в поселок Боровая (Изюмский район. – Ред.), в результате попадания в дорожное покрытие водитель получил не совместимые с жизнью травмы", – говорится в сообщении полиции Харьковщины.

В этом же районе в селе Оскол в результате атак управляемой авиацией повреждены домовладения.

В городе Изюм беспилотники войск РФ нанесли удары по гражданскому предприятию. Получили повреждения складские здания, легковые автомобили, частное домовладение и хозяйственные постройки.

Последствия ударов войск РФ по Харькову

Посреди дня военные РФ обстреляли Шевченковский район Харькова. На месте попадания ракеты вспыхнул пожар. Повреждено остекление двух многоквартирных домов и два легковых автомобиля.

Также под ударом находился и Холодногорский, Новобарский и Основянский районы.

Враг бил по Харьковскому району

В поселке Слатино в результате удара российского FPV повреждены гражданское авто и дом.

Полностью сгорел дом и летняя кухня в поселке Казачья Лопань.

На Купянщине ранена женщина

В поселке Великий Бурлук в результате вражеского обстрела БпЛА ранена местная жительница. Разрушены дома и поврежден автомобиль.

В Богодуховском районе – попадание в мясокомбинат и четверо пострадавших

В Богодуховском районе, по данным полиции Харьковской области, один мужчина ранен и доставлен в больницу.

Получили повреждения частные домовладения, гражданские автомобили и энергосети.

Из-за попадания врага в мясокомбинат три человека обратились за медицинской помощью с диагнозом острая реакция на стресс.

Также в селе Дмитровка Богодуховского района повреждены ангарное помещение для хранения сельскохозяйственной продукции, остекление окон в доме, трактор, комбайн и автомобиль.

Многочисленные удары пришлись по Золочевской громаде. Повреждено здание неработающего интерната в селе Малыжино, помещение дома культуры в поселке Возрожденовское. Также поражены электросети, частные дома, гражданское авто в других населенных пунктах громады.

В Чугуевском районе оккупанты били по домам

По данным полиции, один дом был разрушен на территории Волчанской громады.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине умер 30-летний мужчина после попадания БПЛА в телебашню.

Также армия России в течение суток активно атаковала Сумскую область. В результате обстрелов врага один человек погиб, семеро получили ранения.

