"Мы помним, как долго собирали силы перед вторжением 2022 года": Шарп оценил вероятность нового наступления РФ из Беларуси

Повторное наступление российских оккупационных войск с территории Беларуси пока является "абстрактными соображениями", ведь в РБ не размещены силы для реализации такого замысла. На данном этапе для Кремля более приоритетной задачей является оккупация Донецкой области.

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Ситуацию на поле боя в эксклюзивном интервью OBOZ.UA прокомментировал израильский военный обозреватель Давид Шарп. По его мнению, у россиян пока нет возможностей расширить линию боевого соприкосновения.

Ресурс у России появится, если она проведет мобилизацию

"Для того, чтобы наступать из Беларуси, нужно задать вопрос, кто будет наступать и зачем это делать. Сейчас на основных участках фронта у российской армии есть дефицит. Именно поэтому в заметной степени наступление застопорилось. Сил не хватает на то, чтобы одновременно атаковать и Донецкую область, и активно действовать, например, в Запорожской. Вернуться туда, откуда ушли в 2022 году – тем более, когда на это нет никаких дополнительных сил – было бы очень странно, это противоречит логике", – считает эксперт.

Но, как сказал он, дело даже не в логике. Пока враг не накапливает личный состав в Беларуси, "не о чем говорить".

"Это абстрактные рассуждения. С таким же успехом можно рассуждать о наступлении на кого угодно в любой точке мира", – заявил Шарп.

Военный обозреватель напомнил, как долго захватчики собирали свои силы перед тем, как начать полномасштабное вторжение в 2022 году. Этот процесс был заметным, все об этом говорили.

"Сейчас же подобного и близко не наблюдается. Если начнет наблюдаться, если этот процесс станет заметным, тогда на него можно будет реагировать и говорить о вероятности. Сейчас этого процесса нет, мобилизации не было и никакой переброски существенных сил в Беларусь тоже нет. Поэтому это, по большому счету, абсолютно абстрактные разговоры", – считает он.

Шарп убежден, что если кремлевский диктатор Владимир Путин почувствует, что ситуация в тупике, он встанет перед выбором относительно наступления.

"Я думаю, сначала они хотели захватить Донецкую область до конца этого года. Я почти уверен в этом. Вопрос в том, сколько, как они считают, у них есть времени и насколько успешными они видят эти перспективы", – отметил эксперт.

"Сейчас Путин не провел мобилизации. Если он проведет мобилизацию, у него появится новый ресурс. Вопрос в том, сразу призовут много людей, или будут делать это поэтапно, захотят ли формировать новые части, что требует очень много времени, или для маршевого пополнения используют тех, кого призвали, и, соответственно, усилят количественный фактор на разных участках фронта. Так вот, пока мобилизации нет, у Путина по определению нет новых существенных возможностей", – оценил перспективы он.

Как писал OBOZ.UA:

– Российское руководство рассматривает возможность новых атак на северные регионы Украины из Беларуси и Брянской области РФ. В ответ Киев уже усиливает оборону и готовит превентивные шаги в отношении потенциальных угроз.

– Формирования ударных группировок вблизи нашей границы с Беларусью пока не наблюдается: беларусская сторона удерживает определенные подразделения в этих регионах, однако их численность не увеличивается, только происходит лишь периодическая ротация личного состава.

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