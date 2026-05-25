В ГПСУ ответили, зафиксированы ли в Беларуси ударные группировки у границы Украины

Украина пока не наблюдает формирования ударных группировок вблизи границы с Беларусью. Однако потенциальная угроза с этого направления сохраняется.

Об этом в телеэфире заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он добавил, что Украина должна быть готова к любому развитию событий и обеспечить надежные и усиленные оборонительные позиции вдоль всей границы с Беларусью.

Наращивание сил со стороны Беларуси не фиксируется, но риски остаются

Представитель ГПСУ сообщил, что пока не зафиксировано наращивание сил в направлении украинской границы, которые могли бы представлять угрозу вторжения с территории Беларуси. В то же время он отметил, что белорусская сторона удерживает определенные подразделения вблизи границы с Украиной, однако их численность не увеличивается, только происходит лишь периодическая ротация личного состава.

В целом ситуация остается стабильной в части их размещения вдоль границы.

"Если говорить о каких-то ударных действиях по наращиванию подразделений или армии Беларуси, или чтобы Россия перебросила на территорию Беларуси свои подразделения, – этого, к счастью, не фиксируется", – подчеркнул представитель ГПСУ.

По его словам, в то же время украинской стороне следует осознавать, что угроза с территории Беларуси остается постоянной и неизменной.

"С самого начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Беларусь способствует тому, чтобы Россия вела боевые действия против нашего государства – в 2022 году открывала свою границу, все это время предоставляет свою территорию для проведения учений, подготовки российских войск, проводит совместные учения. Поэтому... мы должны быть готовыми к развитию любых ситуаций с этого направления и в первую очередь иметь собственные сильные оборонительные позиции по всей протяженности границы с Беларусью", – пояснил он.

Напомним, руководительница Ковельской районной военной администрации Ольга Черен сообщила, что Украина усилила укрепление государственной границы с Беларусью в Волынской области. В то же время мероприятия по укреплению обороны и защиты линии государственного рубежа продолжаются. По ее словам, сейчас ситуация на границе остается спокойной и контролируемой.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 мая Лукашенко заявил, что его страна может присоединиться к войне против Украины только в случае внешней агрессии. По его словам, Минск пока не намерен втягиваться в боевые действия. Также политик подчеркнул готовность к диалогу с украинской стороной.

