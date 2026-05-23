Граница с Беларусью на Волыни укреплена, паники нет – ОВА

Украина усилила укрепление государственной границы с Беларусью в Волынской области. В то же время мероприятия по укреплению обороны и защиты линии государственного рубежа продолжаются.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказала руководительница Ковельской районной военной администрации Ольга Черен. Она добавила, что сейчас ситуация на границе остается спокойной и контролируемой

Пограничные общины Волыни готовы к любым сценариям развития событий

Чиновница сообщила, что 22 мая состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой неоднократно обсуждались вопросы усиления обороны и защиты приграничных территорий.

"Мы присутствовали на этом совещании и также главы общин приграничных территорий, которые принимают активное участие в усилении границы, в круговой обороне своих населенных пунктов. Наращиваем способности наших Сил обороны и нашей границы", – подчеркнула она.

Черен отметила, что в случае возникновения угрозы на границе с Беларусью предусмотрена полная эвакуация сопредельных территорий. В частности, в Ковельском районе это может касаться четырех общин, где проживают тысячи людей. Для них уже определены места временного размещения.

Пока же, по словам чиновницы, население живет и работает в обычном режиме.

"Сеем, полем и выполняем все сельскохозяйственные работы, ведь наш район — это приграничная территория. Но люди знают, как правильно вести себя в случае возникновения угрозы, потому что мы людей готовили и готовим к вероятной эвакуации, если будет такая необходимость", – отметила чиновница.

Глава Ковельской районной военной администрации сообщила, что среди населения нет панических настроений, люди сохраняют спокойствие, продолжают работать и поддерживать ВСУ.

"Люди верят в наши силы обороны, верят в то, что у Лукашенко, возможно, хватит ума не ввязываться в эту войну, поэтому местные жители, я очень часто с ними общаюсь, очень часто бываю там на приграничных территориях, спокойно к этому относятся, паники у нас нет. Все живет в обычном режиме в нашем районе", – добавила чиновница.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 мая провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Во время заседания обсудили потенциальную угрозу вторжения со стороны Беларуси и ситуацию возле Приднестровья.

До этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал "точечную мобилизацию" в своей стране, о чем он заявил во время доклада министра обороны Виктора Хренина. Он объявил о продолжении подготовки армии к возможным боевым действиям, включая "наземную операцию".

Как сообщал OBOZ.UA, 21 мая Лукашенко заявил, что его страна может присоединиться к войне против Украины только в случае внешней агрессии. По его словам, Минск пока не намерен втягиваться в боевые действия. В то же время политик подчеркнул готовность к диалогу с украинской стороной.

