Посольство США в Киеве предупредило о повышенной угрозе атаки по всей Украине

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине предупредило о потенциально значительной российской воздушной атаке в течение следующих 24 часов. Там призывают быть готовыми немедленно спрятаться в случае объявления воздушной тревоги.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении пресс-службы американского диппредставительства. Предупреждение распространяется на всю территорию Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял, что российские РВСН могут применить межконтинентальную ракету "Орешник".

"Был доклад нашей разведки: получили данные, в том числе от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением "Орешника". Проверяем эту информацию", – написал глава государства.

Глава государства также заявил о наличии признаков подготовки комбинированного удара врага по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различных видов вооружения, в том числе ракет средней дальности. В связи с этим он призвал граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги уже начиная с вечера 23 мая.

"Российское безумие действительно безгранично, поэтому, пожалуйста, берегите жизнь – пользуйтесь укрытиями", – предупредил он.

Напомним, 12 мая глава Кремля Владимир Путин сообщил, что Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракетной системы "Сармат"; это оружие будет поставлено на боевое дежурство в конце 2026 года. "Сармат", как и "Посейдон", "Буревестник", "Кинжал" и "Орешник", может быть оснащен ядерными боеголовками.

Как писал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявлял, что Киев имеет данные о базировании данной ракеты на территории Беларуси. Информацию о размещении комплекса уже передали украинским партнерам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!