Россия, вероятно, готовит новый удар 'Орешником' по Украине: Зеленский озвучил данные разведки

Россия, вероятно, осуществляет подготовку к удару по Украине гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Об этом информирует разведка американских и европейских партнеров.

Сейчас украинская сторона проверяет имеющуюся информацию. Детали рассказал президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Был доклад нашей разведки: получили данные, в том числе от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением "Орешника". Проверяем эту информацию", – написал глава государства.

Зеленский заявил о наличии признаков подготовки комбинированного удара врага по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различных видов вооружения, в том числе ракет средней дальности. В связи с этим он призвал граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги уже начиная с вечера 23 мая.

"Российское безумие действительно безгранично, поэтому, пожалуйста, берегите жизнь – пользуйтесь укрытиями", – предупредил он.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев обращает внимание партнеров в США и Европе на то, что использование подобного вооружения и затягивание войны создают опасный глобальный пример для других потенциальных агрессоров.

"Если России разрешено уничтожать жизни в таких масштабах, то ни одно соглашение не удержит от агрессии и ударов другие подобные режимы, основанные на ненависти. Рассчитываем на реакцию мира и что реакция будет не постфактум, а превентивной – надо давить на Москву, чтобы они не расширяли войну", – призвал он.

Президент добавил, что Украина сейчас занимается подготовкой противовоздушной обороны "настолько, насколько это возможно" и будет давать справедливый ответ на удары РФ.

"Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет. Эту войну надо завершать – мир нужен, а не какие-то там ракеты для удовлетворения больных амбиций одного человека. Спасибо всем, кто помогает беречь жизни! Еще раз: пожалуйста, берегите себя и пользуйтесь сегодня укрытиями", – подытожил глава государства.

