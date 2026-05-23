'Обречен когда-то затонуть': Мадьяр сообщил о поражении российского фрегата 'Адмирал Эссен' в Новороссийске. Видео

Украинские Силы беспилотных систем поразили российский фрегат "Адмирал Эссен" в порту Новороссийска во время ночной операции. Также под удар попали другие военные и логистические цели российской армии на территории РФ и временно оккупированных регионах.

В СБС заявили о комплексном характере рейда и значительных потерях противника в технике и инфраструктуре. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

В частности, во время операции в районе Новороссийска был поражен фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356, который находился в зоне поражения украинских беспилотных систем. Отдельно отмечается, что степень повреждений корабля пока уточняется.

Также сообщается о поражении ракетного корабля на воздушной подушке проекта 1239, который также находился в районе военно-морской базы в Новороссийске. В СБС отметили, что результат поражения этого объекта еще устанавливается.

Отдельно украинские подразделения поразили ряд военных целей на оккупированных территориях. В частности, был уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса" в Донецке, а также поражена тыловая база и логистический хаб 6-й армии ВВС и ПВО РФ в городе Ровеньки Луганской области.

Кроме того, под удар попали пункт управления беспилотниками в Олешках на Херсонщине, а также топливозаправщики, спецтехника и боевые бронированные машины на временно оккупированной территории Запорожской области.

Отдельно в сообщении отмечается, что во время той же операции были поражены два ключевых нефтяных объекта в Новороссийске – терминал "Шесхарис" и нефтехранилище "Грушевая балка". По словам Мадяра, эти удары были нанесены в координации с другими подразделениями Сил обороны.

"Дальше будет..." – добавил Мадяр.

Ранее в Генштабе подтвердили, что Силы обороны Украины в ночь на 23 мая нанесли серию ударов по стратегическим объектам российской инфраструктуры в районе Новороссийска и на временно оккупированных территориях. В результате атаки зафиксировано поражение нефтяных объектов, морских целей и военной логистики противника.

Ранее стало известно, что вечером в пятницу, 22 мая, в Новороссийске (Краснодарский край РФ) пожаловались на атаку украинских БпЛА. По целям пыталась работать ПВО, однако уже известно о попадании – поражен порт, вспыхнули пожары на нефтетерминалах "Грушова" и "Шесхарис", поражение подтвердил командующий СБС Роберт Бровди.

