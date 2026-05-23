Поражены нефтяной терминал, нефтебаза и танкер: в Генштабе рассказали о последствиях ночного удара по Новороссийску

Силы обороны Украины в ночь на 23 мая нанесли серию ударов по стратегическим объектам российской инфраструктуры в районе Новороссийска и на временно оккупированных территориях. В результате атаки зафиксировано поражение нефтяных объектов, морских целей и военной логистики противника.

Видео дня

Удары направлены на ослабление экономического и военного потенциала государства-агрессора. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным военных, одним из ключевых объектов поражения стал нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края России.

Подтверждено попадание и возникновение пожара на территории объекта. Этот терминал является одним из крупнейших в России на Черном море, входит в систему "Транснефть" и имеет пропускную способность до 75 миллионов тонн нефти в год.

Резервуарный парк объекта составляет около 1,28 миллиона кубических метров, а сам терминал играет важную роль в обеспечении экспорта нефти и потребностей российской армии.

Также в районе Новороссийска была поражена перевальная нефтебаза "Грушевая". На территории объекта зафиксирован пожар. Эта нефтебаза является составляющей комплекса "Шесхарис" и одним из крупнейших резервуарных узлов на юге России.

Ее емкость оценивается в пределах 1,2–1,4 миллиона кубических метров. Объект используется для хранения, перевалки и транспортировки нефти и нефтепродуктов, в том числе для обеспечения военной логистики оккупационных сил.

Кроме наземных целей, украинские подразделения нанесли поражение по морской инфраструктуре противника. В акватории Черного моря был атакован район базирования так называемого "теневого флота" России.

Подтверждено поражение танкера CHRYSALIS, который мог использоваться для транспортировки нефтепродуктов в обход международных санкций.

Параллельно украинские силы нанесли удары по военным объектам на временно оккупированных территориях. В частности, поражены узлы связи противника в населенных пунктах Краснореченское Луганской области и Смиле Запорожской области. Также уничтожен склад материально-технических средств в районе Фроловского в Запорожье.

В Донецкой области под удар попал склад боеприпасов российских войск в Пречистовке, что могло существенно повлиять на обеспечение подразделений противника на этом направлении.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для ослабления военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", – отметили в Генштабе.

Ранее стало известно, что вечером в пятницу, 22 мая, в Новороссийске (Краснодарский край РФ) пожаловались на атаку украинских БпЛА. По целям пыталась работать ПВО, однако уже известно о попадании – поражен порт, вспыхнули пожары на нефтетерминалах "Грушова" и "Шесхарис", поражение подтвердил командующий СБС Роберт Бровди.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появились фото с последствиями ударов военных Сил обороны по территории оккупированного Крыма в ночь на 17 апреля. Тогда под атакой беспилотников оказался военный аэродром "Бельбек".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!