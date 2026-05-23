Украинские беспилотники добрались до стратегического химконцерна в Пермском крае РФ: подробности. Фото и видео

23 мая в России в городе Губаха Пермского края пожаловались на атаку дронами на химзавод Метафракс, который является одним из важных российских военных предприятий и ранее уже был атакован беспилотниками. Предприятие производит аммиак, карбамид и меламин, его продукция обеспечивает десятки других российских военных производств.

Об этом отметили в Exilenova+. На опубликованных фото и видео видно, как над заводом поднимается черный дым.

Что известно

Атаке подверглась территория химического комплекса "АКМ" компании "Метафракс".

"Губаха, Пермский край, местные пишут, что был атакован местный химзавод Метафракс", – говорится в сообщении.

Впоследствии губернатор Пермской области Дмитрий Махонин подтвердил атаку на химзавод Метафракс, отметив, что несколько БПЛА якобы были сбиты.

Отмечается, что предприятие специализируется на производстве аммиака, карбамида и меламина. Мощность комплекса – почти 900 тонн аммиака и более 1600 тонн карбамида в сутки. Ранее он уже становился целью для атаки дронами.

"Ранее уже был атакован беспилотниками. Сегодня повторили атаку", – говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале подтвердил атаку на российский химзавод "Метафракс" и поблагодарил Службу безопасности Украины за работу. Он отметил, что расстояние от нашей границы до объекта – 1700 километров. Глава государства подчеркнул, что завод "Метафракс Кемикалс" – это важная часть российской химической индустрии, а его продукция обеспечивает десятки других российских военных производств.

"Это и авиатехника и дроны, ракетные двигатели, взрывчатые вещества. Теперь производственный процесс на предприятии остановлен", – написал президент.

Предварительные взрывы в Перми

Отметим, в российской Перми в четверг, 7 мая, прогремели взрывы. Линейно-производственную диспетчерскую станцию "Пермь" атаковали украинские беспилотники, на месте удара поднимался дым. Из-за атаки взорвались четыре последних резервуара с нефтью. Дополнительно сообщалось, что в городе, вероятно, были атакованы сразу два энергетических объекта. Очевидно, кроме ЛПДС, удар пришелся и по территории самого завода.

Перед этим 30 апреля на территории Перми уже был атакован нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На месте возник пожар, в небо поднялся густой белый дым. Впоследствии стало известно о еще одном прилете – на завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез.

Накануне, 29 апреля, снова в Перми были взрывы. Там пожаловались на атаку Сил обороны Украины. В городе были слышны взрывы, после которых вспыхнул мощный пожар.

Под ударом оказалась "Транснефть", вспыхнул пожар. В Exilenova+ отметили, что горит ЛПДС "Пермь" – узловая станция системы "Транснефти", отвечающая за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам.

"Через объект проходят потоки в направлении Пермского НПЗ, других промышленных центров и экспортной инфраструктуры РФ. Далее сырье заходит в общую систему транспортировки и может направляться в порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск и Туапсе", – отметили в канале.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские дроны атаковали Новороссийск: после взрывов горят порт и нефтебаза. По целям пыталась работать ПВО, однако уже известно о попадании – поражен порт, вспыхнули пожары на нефтетерминалах "Грушевая" и "Шесхарис".

