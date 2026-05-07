В российской Перми в четверг, 7 мая прогремели взрывы. Линейно-производственную диспетчерскую станцию "Пермь" атаковали украинские беспилотники, на месте удара поднимается дым.

Видео дня

Об этом сообщает Telegram-канал Supernova+. Как сообщается, из-за атаки взорвались четыре последних резрувара с нефтью.

Что известно

Сообщается, что на расположенном вблизи станции нефтеперерабатывающем заводе идет сброс давления. Очевидцы стали выкладывать в сети видео ударов по комплексу.

Дополнительно сообщается, что в городе, вероятно, были атакованы сразу два энергетических объекта. Очевидно, кроме ЛПДС, удар пришелся и по территории самого завода. Пожар на месте поражения стремительно усиливается.

Заметим, что ранее станция была атакована в ночь на 29 апреля дальнобойными дронами Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа". По данным местных Telegram-пабликов, в городе из-за удара по станции возникли те же облака, о которых ранее сообщали из Туапсе, где следы поражений были аналогичными. По словам очвеидцев, по городу прошли "нефтяные дожди", о чем могут свидетельствовать опубликованные ими фотографии и видео.

Напомним, что 30 апреля на территории Перми был атакован уже нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". На месте возник пожар, в небо поднялся густой белый дым.

Как сообщал OBOZ.UA, бурлящий очаг на местах поражений российское МЧС так и не смогло потушить. Дым был виден даже со стороны городского аэропорта, а местные власти так ничего и не сделали для ликвидации последствий, призвав граждан терпеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!