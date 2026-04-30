В российской Перми прогремел новый взрыв: поднялся столб дыма. Фото и видео

В российском городе Пермь, где 29 апреля Силы обороны Украины атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефти", прогремели новые взрывы. На месте возник пожар, в небо поднялся густой белый дым.

Об этом сообщил канал Exilenova+, опубликовав фотографии и видео с места происшествия. Со временем пожар на месте взрыва только усилился.

Что известно

"В Перми местные сообщают о новом взрыве, и после него появилось еще белое облако дыма", – говорится в подписи к фото и видео взрыва.

Через некоторое время поступила информация, что пожар на объекте еще усилился.

"Пишут, разгорелось еще сильнее", – отметили в канале.

Предыдущие взрывы в Перми

29 апреля в российской Перми пожаловались на атаку Сил обороны Украины. В городе были слышны взрывы, после которых вспыхнул мощный пожар.

Под ударом оказалась "Транснефть", вспыхнул пожар. В Exilenova+ отметили, что горит ЛПДС "Пермь" – узловая станция системы "Транснефти", отвечающая за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам.

"Через объект проходят потоки в направлении Пермского НПЗ, других промышленных центров и экспортной инфраструктуры РФ. Далее сырье заходит в общую систему транспортировки и может направляться в порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск и Туапсе", – отметили в канале.

Там также указали координаты точки попадания: 57.903850314, 56.202081648.

Впоследствии в сети появились фото, на которых Пермь погрузилась во мрак из-за дыма – фото, как утверждается, было сделано в 11 часов утра по местному времени. Тем временем в минобороны РФ заявили об "уничтожении" 98 украинских дронов над оккупированным Крымом и рядом регионов РФ. Пермского края в этом перечне нет.

Кроме того, по данным местных Telegram-пабликов, в городе из-за удара по станции возникли те самые облака, о которых ранее сообщали из Туапсе. По словам очевидцев, по городу прошли "нефтяные дожди", о чем могут свидетельствовать опубликованные фотографии и видео.

"Жители публикуют фотографии, на которых видны черные точки на одежде, коже, окнах и автомобилях. Такие же точки замечали местные жители после атак на Туапсе, где трижды с 16 апреля горела нефтяная инфраструктура "Роснефти", – пишет местный паблик.

Впоследствии в СБУ раскрыли подробности поражения нефтеперекачивающей станции возле Перми.

Так, операцию выполнили дальнобойные дронари Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа". В ночь на 29 апреля они ударили по российской линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь". Комплекс расположен более чем в 1500 км от границы с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, также 29 апреля дроны атаковали российский Орск в Оренбургской области РФ.

Беспилотники пролетели более 1400 км, чтобы поразить местный НПЗ. Россияне устроили истерику после прилетов. Они считали "хлопки" и жаловались, что им страшно: оказалось, что война – не такая веселая вещь, как им казалось, когда они смотрели на охваченные огнем украинские города.

