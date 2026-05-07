Россия ударила по Харькову: вспыхнул киоск, пострадали девять человек. Фото

Утром 7 мая российская оккупационная армия нанесла удары беспилотниками по Харькову. Целью путинских террористов стали жилые дома и гражданская инфраструктура в Новобаварском районе.

Вследствие военного преступления пострадали девять человек, в том числе дети. Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.

Последствия обстрела

По информации ОВА, сразу после прилета БПЛА по Новобаварскому району Харькова начался пожар. В результате вражеского удара пострадала 70-летняя женщина, медики диагностировали у нее острую реакцию на стресс.

Подразделения ГСЧС ликвидируют пожар в частном доме. Также спасатели устраняют последствия обстрелов и тушат пожар в киоске.

Позже стало известно, что еще два человека пострадали из-за удара врага в Новобаварском районе. К медикам обратились 60-летний мужчина и 47-летняя женщина. Состояние их здоровья удовлетворительное, пока в госпитализации не нуждаются.

Среди пострадавших – дети

Также после российской атаки пострадали 15-летняя девушка и 7-летний ребенок. Медики оказывают несовершеннолетним всю необходимую помощь.

По состоянию на 11:50 число пострадавших в результате атаки вражеского БПЛА в Новобаварском районе увеличилось до семи человек. У пяти человек медики диагностировали острую реакцию на стресс, еще двое получили ранения стеклом и ушибы.

Харьковский городской голова Игорь Терехов проинформировал, что по состоянию на 12:00 уже известно о девяти пострадавших, из них трое детей. Также мэр сообщил, что после российской атаки повреждены 38 частных домов.

На месте обстрела работают спасатели, коммунальные службы и другие профильные ведомства. По информации мэра, после атаки кроме жилых домов повреждены электросети.

По предварительным данным, российские войска нанесли удар беспилотником типа Shahed.

По информации ГСЧС Украины, в результате атаки российского БПЛА по частному сектору в Харькове пострадали пятеро взрослых и двое детей.

На месте попадания в Новобаварском районе загорелись автомобиль и металлическое сооружение. Также получили повреждения соседние домовладения. Спасатели оперативно ликвидировали последствия обстрелов.

Напомним, российские военные вечером 5 мая совершили очередное военное преступление – нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки погибли и были ранены мирные жители, также в городе произошел пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 мая российская оккупационная армия нанесла удары по центральной части города Сумы. Целью путинских террористов стало здание детского сада. Во время спасательной операции стало известно о гибели двух человек, еще пять человек получили ранения.

