"После удара со стороны ВСУ по общежитию в Старобельске российские власти устроили показательное медийное шоу: привезли журналистов, заговорили об "украинском нацизме", обвиняли Украину в атаках по гражданским объектам и целенаправленном убийстве "детей". Это вызвало столкновение в комментариях между украинцами, россиянами и людьми, принимающими на веру российские пропагандистские нарративы.

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При этом многие объяснения украинцев о том, что российские удары по украинским городам продолжаются уже пятый год, часто не производят впечатления. Значительная часть российских граждан и "сочувствующих" им по всему миру просто не знает масштабов этих атак, а у украинской стороны редко есть под рукой единая и систематизированная информация.

Именно поэтому решил собрать и структурировать эти данные: даты, места ударов, количество погибших и раненых, разрушенные объекты. Это не эмоциональный пост, а попытка показать хронологию и масштаб происходивших все эти годы удары ракетами, авиабомбами и дронами по гражданским объектам и населению Украины.

На протяжении войны российское общество и государственная пропаганда не проявляли публичного возмущения или сочувствия по поводу гибели украинских граждан, в том числе жителей Донбасса. Поэтому нынешняя реакция — это демонстрация политического цинизма, когда сторона, пятый год убивающая украинцев и стирающая города с лица земли, обвиняет в жестокости и преступлениях свою жертву.

Если вы знаете факты ударов, которые я пропустил, напишите мне об этом.

Верифицированный и хронологически выстроенный список масштабных ударов по гражданским объектам Украины за период с марта 2022 года по май 2026 года:

2022 ГОД

1 марта 2022 года — Харьков

Событие: Российская крылатая ракета ударила по зданию Харьковской ОГА и площади Свободы.

Последствия: Погибли 29 человек, более 35 получили ранения.

3 марта 2022 года — Чернигов

Событие: Российская авиация нанесла удар неуправляемыми авиабомбами по жилым кварталам города.

Последствия: Погибли 47 человек, 18 получили ранения.

9 марта 2022 года — Мариуполь

Событие: Российская авиация сбросила авиабомбы на роддом №3.

Последствия: Погибли 3 человека, включая ребёнка, 17 получили ранения. 9 марта 2022 года — Изюм (Харьковская область)

Событие: Авиаудар по многоэтажному жилому дому по улице Первомайской. Дом полностью сложился, заблокировав людей в подвале.

Последствия: Погибли 44 человека.

Март 2022 года — Бородянка (Киевская область)

Событие: Российская авиация нанесла серию ударов по жилым многоэтажным домам в центре посёлка.

Последствия: После завершения разборов завалов и эксгумаций были обнаружены тела более 130 погибших мирных жителей.

16 марта 2022 года — Чернигов

Событие: Российская артиллерия обстреляла очередь мирных жителей возле магазина, где люди стояли за хлебом.

Последствия: Погибли 13 человек, не менее 27 получили ранения.

16 марта 2022 года — Мариуполь

Событие: Российская авиация сбросила две 500-килограммовые авиабомбы на Донецкий академический областной драматический театр, служивший бомбоубежищем. Факт удара российскими авиабомбами доказан расследованиями Amnesty International, Human Rights Watch и Associated Press.

Последствия: В руинах погибли от 300 до 600 мирных жителей.

29 марта 2022 года — Николаев

Событие: Российские крылатые ракеты, предположительно Х-555 или Х-101, разрушили центральную секцию здания Николаевской областной военной администрации.

Последствия: Погибли 37 человек, 34 получили ранения.

8 апреля 2022 года — Краматорск

Событие: Удар ракетой с кассетной боевой частью по железнодорожному вокзалу, где мирные жители ждали эвакуации.

Последствия: Погиб 61 человек, включая 9 детей, более 120 получили ранения, в т.ч. с ампутациями.

23 апреля 2022 года — Одесса

Событие: Российская ракета попала в жилой комплекс "Тирас".

Последствия: Погибли 8 человек, включая трёхмесячную Киру Глодан, её мать Валерию и бабушку, 18 получили ранения. Их отец, вышедший в Пасхальный день в магазин, остался жив, добровольно мобилизовался и погиб, защищая Украину.

27 июня 2022 года — Кременчуг

Событие: Российская сверхзвуковая ракета Х-22 ударила в торговый центр "Амстор".

Последствия: Погиб 21 человек, 59 получили ранения.

1 июля 2022 года — Сергеевка (Одесская область)

Событие: Российские ракеты Х-22 попали в девятиэтажный жилой дом и базы отдыха.

Последствия: Погиб 21 человек, включая ребёнка, 39 получили ранения.

9 июля 2022 года — Часов Яр Событие: Российская ракета разрушила пятиэтажный жилой дом.

Последствия: Погибли 48 человек, включая ребёнка, 9 получили ранения. 14 июля 2022 года — Винница

Событие: Три российские крылатые ракеты "Калибр" разорвались в центре города на площади.

Последствия: Погибли 27 человек, включая 3 детей, более 200 получили ранения. Отдельный международный резонанс вызвала гибель 4-летней Лизы Дмитриевой — девочки с синдромом Дауна. За несколько минут до удара её мать опубликовала видео прогулки с дочерью в центре Винницы. История Лизы стала одним из самых известных символов гибели украинских детей во время полномасштабного вторжения.

24 августа 2022 года — Чаплино (Днепропетровская область)

Событие: Российская ракета ударила по железнодорожной станции и жилому сектору.

Последствия: Погибли 25 человек, включая 2 детей, около 31 человека получили ранения.

30 сентября 2022 года — Запорожье

Событие: Российские ракеты С-300 ударили по гуманитарной автомобильной колонне гражданских лиц на выезде из города.

Последствия: Погибли 32 человека, 88 получили ранения.

2023 ГОД

14 января 2023 года — Украина (массовый ракетный удар)

Событие: Россия нанесла массированный удар крылатыми и баллистическими ракетами по нескольким регионам Украины, включая Киев, Харьковскую, Львовскую и Ивано-Франковскую области.

Последствия: Помимо трагедии в Днепре, в других регионах Украины погибли не менее 5 человек, десятки получили ранения.

14 января 2023 года — Днепр

Событие: Российская сверхзвуковая ракета Х-22 попала в многоэтажный дом на набережной, полностью уничтожив подъезд.

Последствия: Погибли 46 человек, включая 6 детей, более 80 получили ранения.

28 апреля 2023 года — Умань

Событие: Российская крылатая ракета попала в жилую многоэтажку.

Последствия: Погибли 23 человека, включая 6 детей, 18 получили ранения.

27 июня 2023 года — Краматорск Событие: Российская ракета "Искандер" попала в переполненное кафе-пиццерию "Ria Pizza" в центре города.

Последствия: Погибли 13 человек, включая 4 детей, около 65 получили ранения.

5 октября 2023 года — село Гроза (Харьковская область)

Событие: Российская ракета "Искандер" ударила по сельскому кафе во время поминального обеда. Специальный доклад ООН подтвердил отсутствие военных на объекте.

Последствия: Погибли 59 человек, включая 8-летнего ребёнка, 6 получили ранения. Погиб каждый пятый житель села, многие дети остались круглыми сиротами.

29 декабря 2023 года — Массированный удар по Украине

Событие: Крупнейшая комбинированная атака с применением крылатых, баллистических ракет и дронов по жилым домам, роддому , детсадам, школам, и коммерческим объектам.

Последствия: По всей Украине погибли 58 человек, более 160 получили ранения.

2024 ГОД

15 марта 2024 года — Одесса

Событие: Российские баллистические ракеты "Искандер-М" нанесли двойной удар. Второй удар был нанесён, когда на место первой атаки прибыли медики и спасатели.

Последствия: Погиб 21 человек, более 70 получили ранения.

29 апреля 2024 года — Одесса

Событие: Российская ракета "Искандер" с кассетной боевой частью ударила по Трассе здоровья и парку "Юность" на 8-й станции Большого Фонтана.

Последствия: Погибли 8 человек, среди которых 4-летняя Злата Новикова, месяц боровшаяся за жизнь с осколком в сердце. 32 человека получили ранения.

23 мая 2024 года — Харьков

Событие: Ракетный удар С-300 по гражданской типографии "Фактор-Друк".

Последствия: Погибли 7 человек, 22 получили ранения.

25 мая 2024 года — Харьков

Событие: Две управляемые авиабомбы ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в субботний день.

Последствия: Погибли 19 человек, 54 получили ранения. 8 июля 2024 года — Киев

Событие: Российская крылатая ракета Х-101 ударила по детской больнице "Охматдет". Также пострадали жилые дома.

Последствия: В Киеве в тот день погибли 33 человека, включая врача и 5 детей, более 120 получили ранения. По всей Украине погибли свыше 40 человек. ООН, ВОЗ и лидеры десятков стран назвали атаку военным преступлением.

2025 ГОД

4 апреля 2025 года — Кривой Рог

Событие: Российская баллистическая ракета взорвалась над парком и детской площадкой в жилом микрорайоне.

Последствия: Погибли 20 человек, из которых 9 — дети. Ранения получили 75 человек.

13 апреля 2025 года — Сумы

Событие: Российские баллистические ракеты ударили по центру города в Вербное воскресенье.

Последствия: Погибли 35 человек, включая 2 детей, 117 человек получили ранения. 24 апреля 2025 года — Киев

Событие: Массированный комбинированный удар крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами.

Последствия: Погибли 13 человек, более 80 получили ранения.

17 июня 2025 года — Киев

Событие: Российская ракета разрушила подъезд многоэтажного жилого дома в Соломенском районе.

Последствия: Погибли около 30 человек, более 130 получили ранения.

24 июня 2025 года — Днепр

Событие: Ракетный удар разрушил жилые дома, школы и попал в пассажирский поезд. Последствия: Погиб 21 человек, 314 человек получили ранения.

19 ноября 2025 года — Тернополь

Событие: Российские крылатые ракеты Х-101 и беспилотники нанесли удар по жилым девятиэтажным домам.

Последствия: Погибли 38 человек, включая 8 детей, 94 человека получили ранения, в т.ч. 18 детей.

2026 ГОД

14 мая 2026 года — Киев

Событие: Российская ракета попала в девятиэтажный жилой дом в Дарницком районе, полностью разрушив подъезд.

Последствия: Погибли 24 человека, включая 3 детей, более 70 получили ранения…"

(с) Вячеслав Сураго

АПД. Звісно цей перелік далеко не повний, зокрема нема ще (і невідомо коли вони зʼявляться) остаточних даних про десятки тисяч загиблих від артобстрілів та бомбувань мирних мешканців Маріуполя.

Але додам до цього тексту ще один пункт:

2 червня 2026 року - Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя, десятки постраждалих, наслідки чергового злочину російських окупантів ще уточнюються. На кінець дня вже відомо про 15 загиблих у Дніпрі, в тому числі 3-річна дитина, та про 6 загиблих у Києві. Важко поранених більше 100, серед них багато дітей…У Дніпрі пошкоджено 50 будинків, 7 з них повністю зруйновано.