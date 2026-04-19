Армия России в течение суток активно атаковала Сумскую область: один погибший и семеро раненых. Фото

За прошедшие сутки оккупанты атаковали 39 населенных пунктов Сумщины. Из-за российских обстрелов погиб один человек. Еще семеро жителей области получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции. Правоохранители документируют последствия атак и собирают доказательства военных преступлений РФ.

По информации полиции, в Сумской громаде ранения получили двое гражданских мужчин в возрасте 51 и 34 года.

В Верхнесыроватской громаде пострадали трое мирных жителей: женщины 53 и 72 лет и 58-летний мужчина. В Великописаревской громаде вражеский обстрел унес жизнь мужчины.

В Середино-Будской громаде ранения получили двое мужчин в возрасте 51 и 73 года.

Напомним, 18 апреля оккупанты атаковали пожарную часть в Сумской области. Российский дрон прицельно атаковал здание, из-за чего повреждения получили помещения и пожарная цистерна.

