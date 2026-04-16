Оккупанты дважды атаковали АЗС на Сумщине: есть жертва и раненые. Фото

Российские войска дважды атаковали беспилотниками автозаправочные станции в Сумской общине 16 апреля. В результате ударов есть погибший и раненые, также зафиксировано повреждение инфраструктуры.

На местах попаданий работают спасатели и экстренные службы. Об этом сообщили глава Сумской ОГА Олег Григоров и "Суспільне".

По предварительной информации, первый удар пришелся на автозаправочную станцию на окраине Сумской громады. В результате атаки пострадала работница АЗС – у нее зафиксировали острую реакцию на стресс, медики оказали ей помощь.

Впоследствии российские войска нанесли повторный удар по другой автозаправочной станции. В результате этого попадания погиб один человек, еще один человек ранен. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают спасатели, которые ликвидируют последствия удара и обследуют территорию.

Сейчас соответствующие службы продолжают фиксировать последствия атак, выясняются масштабы разрушений и окончательное количество пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 16 апреля российская террористическая армия устроила очередную массированную атаку по украинским городам. Враг атаковал мирное население дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами. В результате ударов среди мирного населения есть убитые и пострадавшие, разрушено множество объектов.

