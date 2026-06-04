КОГДА РЕБЕНОК УМИРАЕТ ПОД ЗАВАЛАМИ, ВРЕМЯ ДИПЛОМАТИИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

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В Киеве погибла 29-летняя Вероника.

Она бежала в укрытие со своими двумя маленькими сыновьями.

Не командовала войсками. Не принимала государственных решений. Не участвовала в войне.

Она просто пыталась спасти своих детей.

российская ракета настигла ее по дороге в укрытие.

Один сын выжил чудом. Другой оказался на операционном столе. Оба мальчика еще не знают, что матери больше нет.

В Днепре люди под завалами записывали свои последние сообщения родным. Не политики. Не генералы. Не участники боевых действий.

Обычные семьи.

Они в физических и психологических прощались с жизнью, потому что над ними лежали тонны бетона.

Сегодня весь мир должен задать себе вопрос, который не требует сложных международных консультаций.

Что чувствует ребенок, зажатый под плитой?

Какую боль переживает раненый мальчик или девочка, когда не может пошевелиться, когда заканчиваются силы кричать, когда рядом гибнут самые родные люди?

За что?

За что должен умирать ребенок в XXI веке?

За чьи амбиции?

За чьи политические расчеты?

За чьи имперские фантазии?

Эти смерти имеют конкретного виновника.

владимир путин — убийца, который годами рассказывает миру о "безопасности", "мире" и "защите людей".

Но после каждого его выступления в украинских городах появляются новые могилы.

После каждого его заявления спасатели достают из-под завалов новые тела.

После каждой его угрозы украинские матери хоронят своих детей.

Именно поэтому мир должен смотреть не на слова Путина, а на Киев, Днепр, Харьков, Одессу, Запорожье и десятки других городов, которые стали мишенями российских ракет.

Отдельный вопрос сегодня стоит перед Дональдом Трампом.

Имеет ли он моральное право останавливать помощь, поддерживать Путина, оказывать давление на Украину, когда украинские дети продолжают гибнуть под обломками домов.

Имеет ли моральное право кто-либо требовать уступок от государства, граждане которого каждую ночь бегут в укрытия под звуки сирен?

Каждая задержка помощи Украине имеет свою цену.

Эта цена измеряется не долларами.

Она измеряется человеческими жизнями.

Она измеряется количеством детей, которые остаются сиротами.

Она измеряется количеством матерей, которые не возвращаются домой.

Она измеряется количеством людей, которые умирают под завалами, так и не дождавшись спасения.

Поэтому обращение украинцев сегодня адресовано не дипломатическим кабинетам, а человеческой совести.

К Организации Объединенных Наций.

К Конгрессу Соединенных Штатов Америки.

К Европейскому Союзу.

Каждому политику, который до сих пор считает, что время еще есть.

Времени нет.

Для Вероники оно уже закончилось.

Для детей, погибших под обломками домов, оно уже закончилось.

Для семей, которые записывали свои последние обращения из-под завалов, оно уже закончилось.

История обязательно поставит вопрос каждому, кто сегодня имеет власть влиять на события.

Не о рейтингах.

Не о выборах.

Не о геополитике.

Она спросит только один:

Что вы сделали, когда украинские дети умирали под российскими ракетами?