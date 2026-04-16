Под ударом были Киев, Днепр, Одесса, Харьков и Черкассы: Россия атаковала Украину дронами и ракетами, есть жертвы и разрушения

Ночью 16 апреля российская террористическая армия устроила очередную массированную атаку по украинским городам. Враг атаковал мирное население дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Видео дня

Вследствие ударов среди мирного населения есть убитые и пострадавшие, разрушено множество объектов. OBOZ.UA собрал информацию о последствиях российского террора в ночь на 16 апреля.

Киев

Одной из основных целей российского террора в очередной раз стала украинская столица. Враг запустил по Киеву баллистические ракеты, прозвучала серия взрывов.

По данным медиков, в столице погибли два человека – 12-летний мальчик и 35-летняя женщина. Пострадали 18 жителей города, медики госпитализировали 11 пострадавших, остальным оказали помощь на месте и амбулаторно.

Последствия обстрелов зафиксированы в пяти районах Киева. В Шевченковском районе обломки ракеты также упали на территории возле жилого дома и на детской площадке.

В Подольском районе зафиксировано попадание в нежилое здание, также произошло падение отломков на нескольких локациях. Разрушено трехэтажное здание мини-гостиницы и близлежащие дома. Произошло попадание обломков ракеты в 6-й этаж 16-этажного жилого дома.

По информации столичной мэрии, в Оболонском районе повреждено офисное здание с последующим горением конструкций и припаркованных автомобилей. В результате повторного обстрела пострадали 4 медика.

В Днепровском районе Киева обломки ракеты обнаружили на открытой территории, а в Деснянском произошло возгорание в двухэтажном жилом доме.

Днепр

Враг направил на город дроны-камикадзе и баллистические ракеты, прозвучала серия взрывов. В городе вспыхнули жилые дома, гаражи, машины. Повреждено учебное заведение.

Под атакой в Днепре оказались жилые кварталы города, произошло несколько пожаров. Повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом. Предварительно, под завалами может быть человек.

В областной администрации сообщили, что 10 человек получили ранения, семеро из них госпитализированы. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, акубаротравмы. 40-летняя женщина в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.

Одесса

В течение ночи российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе и баллистическими ракетами. По информации городской военной администрации, в результате ночной вражеской атаки пострадали пятеро людей.

Взрывной волной повреждены окна зданий в Приморском районе. Все службы работают на местах и ​​ликвидируют последствия атаки.

Мониторинговые каналы сообщали, что российские войска запустили по Одессе минимум две баллистические ракеты Искандер-М с территории оккупированного Крыма.

Харьков

После полуночи российские террористы атаковали Харьков дронами-камикадзе, а позже запустили по городу баллистические ракеты. Один удар зафиксирован в Слободском районе, второй – в Немшлянском.

Один из БПЛА ударил вблизи жилых домов в Индустриальном районе города. В Немшлянском районе, в результате падения вражеского дрона на дорогу, повреждены несколько частных домов, перебит газопровод. На данный момент известно о двух пострадавших.

По информации ГСЧС Украины, в Индустриальном районе в результате взрыва загорелся легковой автомобиль. Предварительно без пострадавших.

В Немышлянском районе попадание в проезжую часть повлекло повреждение остекления окон 5 частных домов и газовой сети. За медицинской помощью обратились 2 человека.

На местах работали спасатели, медики и правоохранители. Пиротехники провели обследование на наличие взрывоопасных предметов, психологи оказывали помощь людям.

Черкассы

Дронами-камикадзе в течение ночи россияне терроризировали Черкассы. Враг атаковал областной центр с южного и северо-восточного направления группами БПЛА.

По информации мониторинговых каналов, в городе прогремела серия взрывов. Целью ударов стали объекты энергетической и промышленной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия вечером 14 апреля ударила по Днепру. Зафиксированы разрушения; пострадали три человека, среди которых двое – маленькие дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!