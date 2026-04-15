Россия атаковала Днепр 'Шахедами': разрушено учебное заведение, пострадали двое детей. Фото

Российская оккупационная армия вечером 14 апреля ударила по Днепру. Зафиксированы разрушения; пострадали три человека, среди которых двое – маленькие дети.

О вражеских атаках сообщил в Telegram глава областной военной (государственной) администрации Александр Ганжа. "Враг снова атаковал Днепр. Возник пожар", – написал он в соцсети в 20:45 среды.

Последствия обстрела Днепра

Из-за прилета БпЛА произошло возгорание на территории учебного заведения. Спасатели оперативно укротили пламя.

В 21:21 Ганжа опубликовал обновленную информацию: в Днепре пострадали два ребенка, это трехлетний и полуторагодовалый мальчики. У них множественные ссадины. Впоследствии выяснилось, что травмы получила еще и 38-летняя женщина. Она попала в больницу в состоянии средней тяжести.

Кроме учебного заведения, горели также офисное здание и гараж, пострадали автомобили мирных жителей, пансионат для людей старшего возраста.

По состоянию на 22:23 раненая женщина оставалась в медучреждении. Дети, которым оказали медицинскую помощь, будут лечиться амбулаторно.

В Национальной полиции заявили, что они документируют последствия обстрела города. На местах событий работали следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и все профильные службы. Правоохранители проводили осмотр мест попаданий, фиксировали последствия военного преступления и собирали вещественные доказательства.

15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что РФ получит ответ от Украины в виде санкций и оборонного сотрудничества с партнерами.

