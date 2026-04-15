'Надо быть готовыми к сбиванию всех типов воздушных целей': Зеленский назвал главный приоритет для Украины и анонсировал 'возмездие' России

Страна-агрессор Россия продолжает наносить массированные удары по украинским городам. Именно поэтому наша ПВО должна быть готова к сбиванию всех воздушных целей врага.

Об этом в среду, 15 апреля, сообщил президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что РФ получит ответ от Украины в виде санкций и оборонного сотрудничества с партнерами.

"Самый большой дипломатический приоритет для Украины сейчас – сотрудничество ради ПВО. Мы ежедневно нуждаемся в ракетах для ПВО – ежедневно россияне продолжают свои удары по нашим городам", – говорится в сообщении.

Российский террор продолжается

Президент отметил, что только за минувшие сутки Россия нанесла жестокие удары по Днепру, Черкассам, Харькову, Кривому Рогу, Чернигову, Донецкой области и Запорожью.

В частности, в Днепре, в результате обстрела, погибли пять человек, в Черкассах жертвой атаки стал восьмилетний мальчик. Также в Запорожье, из-за удара по автобусной остановке, погиб еще один человек.

"Россия не меняет тактики комбинированных ударов, и надо быть готовыми к сбиванию всех типов воздушных целей. Именно поэтому программа PURL, которая позволяет нам получать необходимые антибаллистические ракеты, должна работать и в дальнейшем. На днях мы обеспечили дополнительные взносы Германии и Норвегии в программу. Также есть договоренность с Германией по ракетам PAC-2 для нашей ПВО и дополнительных пусковых для систем IRIS-Т. Есть договоренность и с Норвегией по усилению нашей ПВО", – отметил глава государства.

Украина наращивает оборонное сотрудничество с союзниками

Зеленский добавил, что Украина готовит новые договоренности с другими партнерами, ведь каждый такой результат будет способствовать защите тысяч жизней украинцев.

Он также сообщил, что продолжается работа над совместным с европейскими союзниками производством систем ПВО и ракет к ним, а также различных типов дронов, необходимых для эффективной обороны в условиях современной войны.

"На каждый российский удар будут наши ответы – наши дальнобойные санкции против агрессора, наше внутреннее развитие системы защиты и наше сотрудничество с партнерами, которые реально ценят жизнь. Спасибо всем, кто помогает!" – резюмировал украинский лидер.

Напомним, 14 апреля глава государства с официальным визитом посещал Берлин и встретился с канцлером Фридрихом Мерцем. По итогам встречи были заключены новые договоренности об оборонном сотрудничестве. В частности, Украина и Германия согласовали новый пакет сотрудничества на €4 млрд.

Как писал OBOZ.UA, в тот же день вечером украинский лидер прибыл в Норвегию для проведения ряда важных переговоров. Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Стороны подписали декларацию об оборонном партнерстве.

