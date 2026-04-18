Россия атаковала пожарную часть на Сумщине, есть повреждения. Фото

18 апреля оккупанты атаковали пожарную часть в Сумской области. Российский дрон прицельно атаковал здание, из-за чего повреждения получили помещения и пожарная цистерна.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. По данным чрезвычайников, удар пришелся на часть в Шосткинском районе.

В результате обстрела произошли повреждения здания подразделения и пожарной цистерны. Во время удара работники ГСЧС находились в укрытии, поэтому личный состав не пострадал.

"18 апреля российский беспилотник снова прицельно нанес удар по пожарной части в Шосткинском районе. Повреждено здание и пожарная цистерна. В момент атаки все сотрудники ГСЧС находились в укрытии, личный состав не пострадал. Это еще одно доказательство циничности врага – бить по тем, кто спасает жизни", – сообщили в ГСЧС.

Напомним, оккупанты продолжают террор жителей Сумщины. Недавно россияне дважды атаковали беспилотниками автозаправочные станции в Сумской общине 16 апреля. В результате удара российского беспилотника погиб 26-летний Александр Олейник. Его отец, который был вместе с ним в авто, сейчас находится в реанимации.

Также OBOZ.UA сообщал, в Свесской ОТГ Сумской области неподалеку от границы с Российской Федерацией 5 и 6 апреля произошли взрывы, из-за которых пострадали и погибли местные жители. Два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двое госпитализированы с ранениями.

