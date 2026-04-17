Его отец в реанимации: появились подробности о 26-летнем мужчине, которого РФ убила ударом по АЗС в Сумах. Фото

В Сумах в результате удара российского беспилотника погиб 26-летний Александр Олейник. Его отец, который был вместе с ним в авто, сейчас находится в реанимации.

Видео дня

Родственница погибшего Ирина Скороход рассказала, что 24 апреля Александру должно было исполниться 27 лет, он работал в компании "Новая почта".

По ее словам, 16 апреля вражеский дрон попал в автомобиль на автозаправочной станции, где находились Александр и его отец. Вражеский БПЛА попал в багажник машины, которая только что подъехала к заправке.

От удара авто вспыхнуло, Александр мгновенно погиб на месте. Его отец Анатолий Олейник получил ранения и, по состоянию на момент публикации, находится в реанимации.

Родственница отметила, что семья уже пережила потерю – ранее умерла мать погибшего.

"Эта семья уже пережила тяжелую потерю: моей двоюродной сестры – мамы парня – уже нет в живых. Теперь старенькие бабушки остались совсем одни перед лицом этой катастрофы. Они потеряли внука, а за жизнь зятя молятся ежеминутно", – поделилась женщина.

Напомним, 16 апреля оккупанты дважды атаковали дронами АЗС в Сумской общине. Первый удар был нанесен по АЗС на окраине общины. Там пострадала работница станции. У женщины диагностировали острую реакцию на стресс.

Также OBOZ.UA сообщал, во время массированной комбинированной атаки на Киев 16 апреля Россия убила 11-летнего Максима Веремчука. Мальчик учился в пятом классе Детской инженерной академии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!