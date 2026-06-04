Эффективность 'малой ПВО' в Украине выросла: Сырский раскрыл подробности и привел цифры

В Украине продолжается масштабирование и усиление "малой ПВО". На сегодня хороший результат по уничтожению российских беспилотников и других средств воздушного нападения продемонстрировали дроны-перехватчики.

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Только в течение мая с помощью этого вооружения удалось приземлить более 3 500 тыс. вражеских БПЛА. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский по итогам рабочего совещания.

Дроны-перехватчики становятся ключевым элементом ПВО

По словам генерала, последствия ежедневных ударов РФ по Украине были бы значительно серьезнее, если бы не системная работа наших защитников по развитию "малой ПВО" и усилению ее возможностей. Сейчас значительная часть сбитых российских "Шахедов", "Гераней" и других средств воздушного нападения является результатом применения украинских БпЛА-перехватчиков.

"В течение мая украинские дроны-перехватчики в трех эшелонах противовоздушной обороны уничтожили более 3,5 тысячи вражеских БПЛА различных типов. За это время выросло не только количество сбитых беспилотников, но и эффективность работы "малой ПВО". Самую высокую результативность демонстрирует второй эшелон, за который отвечают Силы беспилотных систем: более 1,2 тысячи сбитых дронов только за май", – подчеркнул Сырский.

Сейчас украинская сторона наращивает количество экипажей БпЛА-перехватчиков и продолжает подготовку персонала. Также продолжается формирование четвертого эшелона противовоздушной обороны, который должен прикрыть еще две области.

К работе активно привлекается и армейская авиация, в частности, в мае украинские вертолеты уничтожили более 440 российских дронов различных типов.

В то же время, по словам главкома, враг также продолжает совершенствовать свои средства и тактику.

"Враг постоянно меняет тактику применения БпЛА, увеличивает их количество и улучшает качество. Агрессор планирует дотянуть долю реактивных ударных дронов до 50%. Это ставит перед нами новые вызовы, которые требуют своевременной реакции", – говорится в сообщении.

Сырский определил новые задачи для развития ПВО

Во время рабочего совещания Сырский заслушал предложения по повышению эффективности украинской ПВО и дальнейших этапов модернизации отечественных дронов-перехватчиков.

Отдельно обсуждался вопрос обеспечения боевыми частями для таких БпЛА, в то же время ВСУ работают над наращиванием собственных производственных возможностей в этой сфере.

По итогам были определены задачи по этому и другим направлениям на следующий период.

"Спасибо всем украинским защитникам и защитницам, которые останавливают российское нашествие, оберегают наши города и поселки, жизнь мирных граждан и усиливают противовоздушную оборону Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сырский заявил, что с начала 2026 года общие потери российской армии в войне против Украины превысили 141,5 тысячи военных, из которых более 83 тысяч – безвозвратные. В то же время, по его словам, украинская тактика активной обороны и работа подразделений БПЛА позволяют ежедневно наносить РФ масштабные потери.

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