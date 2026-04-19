На Харьковщине умер 30-летний мужчина после попадания БПЛА в телебашню

В городе Богодухов на Харьковщине умер 30-летний мужчина, который получил тяжелые ранения в результате попадания российского беспилотника в телебашню 18 апреля. Трагедия произошла во время очередной атаки, повлекшей разрушение объекта инфраструктуры и ранения гражданских.

Видео дня

Об инциденте сообщила пресс-секретарь Харьковской ОГА Анна Гонтарь. Информацию обнародовало "Суспільне Харків".

Мужчина получил ранения во время удара беспилотника по телебашне и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось – он умер в медицинском учреждении.

В результате этой же атаки пострадал еще один мужчина в возрасте 41 год. Его также доставили в больницу, где он находится под наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Удар по телебашне вызвал повреждения инфраструктуры. Правоохранительные органы и профильные службы документируют последствия атаки, а также собирают доказательства для дальнейшего расследования военного преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 18 апреля, российские оккупационные войска совершили очередное военное преступление. В частности, захватчики ударили беспилотником по жилому дому в городе Богодухов на Харьковщине, из-за чего гражданские люди получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!