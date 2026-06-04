ВСУ отминусовали за сутки 1300 оккупантов и 75 артсистем врага: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1 300 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 369 тыс. 340 человек.

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Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 4 июня в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали 4 танка (11 978), 3 боевых бронированных машин (24 676), 75 артиллерийских систем (43 247), 4 РСЗО (1 830), 2 111 БпЛА оперативно-тактического уровня (327 726), 14 наземных робототехнических комплексов (1 562).

Также уничтожено 396 единиц автомобильной техники и автоцистерн (102 971), 3 единицы спецтехники (4 248).

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 403 средства ПВО, 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки и 4 733 крылатые ракеты.

Напомним, в ночь на 3 июня украинские подразделения Сил обороны осуществили удачную операцию на территории России. В результате слаженной работы, поражен корвет проекта 20380 в Кронштадте. На месте попадания вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно аналитическим данным карты боевых действий от DeepState, в мае 2026 года Силы обороны Украины смогли восстановить контроль над большей площадью территорий, чем российские войска смогли оккупировать за тот же период. Это первый такой месяц с 2023 года, который демонстрирует отрицательный баланс для армии РФ по показателям продвижения на фронте.

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