В Генштабе раскрыли подробности о корвете, пораженном в Кронштадте: вспыхнул масштабный пожар. Фото и видео

В ночь на 3 июня украинские подразделения Сил обороны осуществили удачную операцию на территории России. В результате слаженной работы, поражен корвет проекта 20380 в Кронштадте.

Видео дня

На месте попадания вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"В ночь на 3 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Кронштадте (одна из баз Балтийского флота ВМФ РФ) поразили корвет проекта 20380 типа "Стерегущий". По предварительной информации, речь идет о корабле "Бойкий", – говорится в сообщении.

Как сообщили в Генштабе, на борту судна зафиксирован масштабный пожар. Сейчас продолжается уточнение последствий инцидента и объемов нанесенных повреждений.

Известно, что корветы проекта 20380 относятся к многоцелевым боевым кораблям ближней морской зоны. Они предназначены для борьбы с надводными и подводными целями, противодействия авиации противника, а также нанесения ударов по береговым объектам.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины. Дальше будет!" – отмечается в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на 3 июня украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Взрывы раздавались в российском Кронштадте, где расположена база российского Балтийского военного флота. Среди пораженных целей и Петербургский нефтяной терминал.

Об атаке на Санкт-Петербург и Кронштадт 3 июня заявил и президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил о"достижении чисто военных целей на Кронштадтской базе".

Напомним, в ночь на среду, 3 июня, в Мичуринске (Тамбовская область РФ) пожаловались на атаку БпЛА. Целью дронов снова стал завод "Прогресс", который играет важную роль в обеспечении армии страны-агрессора. На территории объекта зафиксировано попадание беспилотников.