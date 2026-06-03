В российском Мичуринске прогремели взрывы: атакован завод 'Прогресс'. Видео

В ночь на среду, 3 июня, в Мичуринске (Тамбовская область РФ) пожаловались на атаку БпЛА. Целью дронов снова стал завод "Прогресс", который играет важную роль в обеспечении армии страны-агрессора.

Видео дня

На территории завода зафиксировано попадание беспилотников. Соответствующими кадрами россияне делились в сети.

Мичуринский завод "Прогресс" – это предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем.

Также "Прогресс" производит широкий спектр электротехники гражданского назначения, оборудование для газо- и нефтепроводов. Завод входит в пятерку крупнейших предприятий Тамбовской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском городе Мичуринск Тамбовской области в ночь на 12 февраля прогремела серия взрывов. Дроны попали по заводу государства-агрессора "Прогресс", который работает на оборонку РФ. Между тем вражеская ПВО, пытаясь сбивать воздушные цели над населенным пунктом, также нанесла Мичуринску повреждения.

В апреле в Мичуринск снова наведались добрые дроны. Они могли атаковать ЛПДС (линейную производственно-диспетчерскую станцию) "Никольское" – объект системы магистральной транспортировки нефтепродуктов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!