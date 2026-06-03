Черный дым видно издалека: в Кронштадте могли поразить военный корабль. Фото и видео

Во время массированной атаки дронов на Ленинградскую область РФ взрывы раздавались в российском Кронштадте. Там расположена база российского Балтийского военного флота.

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Предварительно, был поражен один из российских военных кораблей. Об этом пишет Exilenova+.

Что известно

В Exilenova+ рассказали, что кроме Санкт-Петербурга, где под ударом оказался нефтяной терминал, 3 июня Силы обороны атаковали также расположенный неподалеку Кронштадт. Там расположена база Балтийского флота РФ.

По данным Exilenova+, под ударом мог оказаться российский корабль.

"Предварительно, также горит один из военных кораблей в Кронштадте", – заявили в канале.

К такому же выводу пришел и Telegram-канал WarArchive.

"Похоже, по Кронштадту тоже что-то прилетело. Из порта поднимается столб густого черного дыма. Возможно, удалось поразить один из кораблей. 59.984386 29.799449", – написали там.

Позже в Exilenova+ отметили, что мог быть поражен не один корабль.

"Кронштадт, Санкт-Петербург, военно-морская база Балтийского флота РФ, пожар на объекте, горят корабли / корабль", – говорилось в сообщении.

Там также заявили, что"один из пораженных кораблей – корвет "Бойкий", который в 2025 году неоднократно конвоировал суда теневого флота в Ла-Манше".

"Теперь не будет", – резюмировали в Exilenova+.

О результативной атаке на Санкт-Петербург и Кронштадт 3 июня заявил и президент Украины Владимир Зеленский. О поражении военного корабля он не упоминал, зато написал о "достижении чисто военных целей на Кронштадтской базе".

"Среди них (пораженных целей. – Ред.) – Петербургский нефтяной терминал. От нашей государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной отрасли, которая работает на войну, около 1100 километров. Также достигнуты и чисто военные цели на Кронштадтской базе", – отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил за эффективные "дальнобойные санкции" на территории РФ воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ.

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