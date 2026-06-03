Под ударом – нефтяной терминал: в российском Санкт-Петербурге прогремели взрывы, поднялся пожар. Фото и видео

В российском Санкт-Петербурге 3 июня звучали взрывы: там сегодня на ПМЭФ собрался выступить российский диктатор Владимир Путин. Местные власти заявили об атаке дронов, а жители города наблюдали в небе дым от пожара.

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Об этом пишет независимое российское издание ASTRA. По данным Telegram-канала Exilenova+, под ударом оказался нефтяной терминал в местном порту.

Что известно

Под дроновыми ударами этой ночью оказался Санкт-Петербург. В городе днем должен состояться Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026), на котором запланировано выступление Путина.

"Жители Санкт-Петербурга сообщили о взрывах и пожаре, губернатор пишет о 3 сбитых над областью БПЛА", – пишет ASTRA.

В Telegram-канале главы Ленинградской области Александра Дрозденко действительно около 4 часов утра появилось утверждение о сбитых беспилотниках и о том, что "боевая работа продолжается".

Ближе к 6 часам чиновник "сбил" уже около 30 дронов.

По данным Exilenova+, сбивали россияне дроны расположенным в городе портом, а точнее – очередным нефтяным объектом.

"Санкт-Петербург, был атакован Питерский нефтяной терминал", – отмечено в сообщении.

Подтверждает поражение этого крайне важного для РФ объекта и ASTRA

"ASTRA проанализировала многочисленные кадры пожара от очевидцев и пришла к выводу, что атакован и горит АО "Петербургский нефтяной терминал" в Санкт-Петербурге", – отмечает издание.

В Exilenova+ также опубликованы многочисленные кадры, снятые очевидцами. Они фиксируют мощный пожар на территории порта. На некоторых видео видно, что горят резервуары нефтетерминала.

Примечательно, что резервуары россияне обтянули антидроновыми сетками – в тщетной надежде, что это защитит их от ударов.

После 05:30 появились сообщения о новых взрывах на том же объекте. После них, судя по столбам дыма, источников пожара стало больше.

Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) — один из крупнейших терминалов по перевалке нефтепродуктов, основанный в 1995 году. Находится на территории Нефтеналивного района Ленинградского порта. Имеет значительную пропускную способность, достигающую 12,5 млн тонн нефтепродуктов в год.

РОсСМИ называли терминал "современным специализированным перегрузочным комплексом и крупнейшей на сегодняшний день стивидорной компанией Большого порта Санкт-Петербург".

На его территории общей площадью 37 га находится 21 резервуар для хранения светлых и темных нефтепродуктов.

По данным ASTRA, терминал признан предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения безопасности РФ. С 2000 года включено в реестр субъектов естественных монополий. По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка ПНТ за 2024 год составила 8,6 млрд руб., прибыль — 5,8 млрд руб. В 2020 году было отгружено 8,2 млн тонн нефтепродуктов.

В ASTRA также напомнили, что с 3 по 6 июня в Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). . Как подсчитало издание, от атакованного сегодня нефтяного терминала до "Экспофорума", где уже десятый год проходит мероприятие – около 17 километров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что взрывы этой ночью прогремели также в российском Мичуринске: атакован завод "Прогресс".

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