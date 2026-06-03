'Есть хорошие результаты': Зеленский подтвердил поражение нефтяного терминала в Петербурге и предприятия в Тамбовском регионе. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых результатах "дальнобойных санкций" Сил обороны на объекты в глубине РФ. Он подтвердил поражение Петербургского нефтяного терминала в 1100 км и поражение целей на базе российского флота в Кронштадте.

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Также поражено предприятие в Тамбовской области РФ, которое задействовано в производстве российского оружия. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Зеленский подтвердил ряд результативных ударов Сил обороны по России

Глава государства рассказал о новой порции "дальнобойных санкций" против российской военной машины и нефтяной отрасли, что питает возможности врага продолжать войну.

"Есть хорошие результаты наших дальнобойных санкций от воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ. Этой ночью были поражены важные объекты на территории России", – говорится в сообщении.

В частности, результативно прилетело по Ленинградской области РФ, отдельная, по столице региона – Санкт-Петербурга. Также поражена база российского флота в расположенном рядом Кронштадте.

"Среди них (пораженных целей. – Ред.) – Петербургский нефтяной терминал. От нашей государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной отрасли, которая работает на войну, около 1100 километров. Также достигнуты и чисто военные цели на Кронштадтской базе", – отметил Зеленский.

Он также упомянул о пораженном заводе "Прогресс" в российском Мичуринске.

"Еще одна цель – предприятие в Тамбовском регионе, которое задействовано в производстве российского оружия. Расстояние от линии фронта – почти 600 километров. Спасибо нашим воинам за меткость. Украинский план дальнобойных санкций выполняется именно так, как это и нужно для приближения мира. Слава Украине!" – написал президент.

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