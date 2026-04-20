Россия ночью запустила по Украине 142 БпЛА: защитники обезвредили 113 из них

В ночь на 20 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 142 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 113 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 20 апреля противник атаковал 142 ударными БпЛА типа "Шахед" (в том числе и реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированные Донецк, Гвардейское (Крым).

Около 100 вражеских дронов в украинском небе были "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 113 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС.

Последствия вражеских ударов

В Никопольском районе Днепропетровской области от вражеских ударов страдалиНикополь, Покровская, Червоногригорьевская, Марганецкая и Мировская громады.

"Повреждены предприятия, инфраструктура, частные дома, пятиэтажка, хозяйственная постройка. Ранены пять человек. Трое из них госпитализированы, 74-летний мужчина – в тяжелом состоянии", – рассказал начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

В Синельниковском районе под ударом были Шахтерское, Васильковская и Покровская громады. Горели частный дом и хозяйственная постройка. Повреждена инфраструктура.

В Кривом Роге враг атаковал объект инфраструктуры .

"Продолжается аварийно-спасательная операция, есть поврежденные многоэтажные жилые дома. Проводятся обходы. На данный момент пострадавших нет", – писал в 05:08 председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Впрочем, позже стало известно о травмированном 39-летнем мужчине. Он будет лечиться амбуларорно.

На Киевщине под дроновой атакой войск РФ находился Броварской район. По данным начальника Киевской ОВА Николая Калашника, пострадал мужчина 1974 года рождения, он госпитализирован. Также повреждены два частных дома.

Несколько попаданий боевых дронов оккупантов фиксировались также в Харькове: там пострадали по меньшей мере двое горожан.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью оккупанты атаковали Николаев "Шахедом". В результате вражеского удара повреждены дома, машины и ЛЭП.

