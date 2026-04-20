Оккупанты коварно атаковали Николаев 'Шахедом': повреждены дома, машины и ЛЭП

Поздно вечером 19 апреля государство-агрессор РФ направило БпЛА типа "Шахед" на город Николаев. Зафиксированы разрушения.

Видео дня

Факт обстрела подтвердил начальник областной военной администрации Виталий Ким. В своем Telegram-канале чиновник поделился первыми подробностями.

"Вследствие атаки "Шахеда" в городе есть повреждения многоэтажки, нескольких частных домов, авто, ЛЭП и трамвайных путей", – написал он в 00:10 понедельника, 20 апреля. На тот момент информации о потерпевших не было.

Добавим, что тревога в Николаевском районе действовала с 20:37 до 21:46, а также с 22:07 до 23:09 воскресенья.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 19 апреля Россия запустила по нашей стране 236 БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других. Силы ПВО Украины обезвредили 203 вражеские цели.

– В Минобороны подтвердили, что РФ во время массированных обстрелов украинских городов применяет северокорейские баллистические ракеты серии KN-23 и KN-24. Украинские специалисты уже провели лабораторные исследования их обломков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!