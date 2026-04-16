Россия бьет по Украине северокорейскими ракетами: в Минобороны исследовали обломки в лабораториях. Фото

Россия во время массированных обстрелов украинских городов применяет северокорейские баллистические ракеты серии KN-23 и KN-24. Украинские специалисты уже провели лабораторные исследования их обломков после ударов и выяснили, насколько эти боеприпасы являются самостоятельной разработкой.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Исследования проводили военные инженеры и ученые после реального боевого применения этих ракет.

Что известно о ракетах KN-23 и KN-24

В Минобороны подтвердили, что речь идет о баллистических ракетах серий KN-23 и KN-24, которые Россия неоднократно использовала для ударов по Украине.

В частности, анализ обломков ракеты, которая упала в Харькове 2 января 2024 года, показал соответствие параметров данным из южнокорейских научных источников.

Ракеты имеют характерную геометрию: диаметр KN-23 составляет 110 см в задней части с постепенным сужением до 90 см спереди. Показателя в 110 см нет ни у одной другой страны, кроме КНДР.

Что касается диаметра KN-24, то он составляет около 100 см, и еще встречается в мире.

Специалисты также обнаружили ряд технических совпадений с производством в Северной Корее. Речь идет, в частности, о конструкционных особенностях сопла, отверстия под крепления и ниши для навигационных систем.

Не "Искандеры", но есть общие черты

В Минобороны отметили, что ракеты KN-23 и KN-24 не являются прямыми копиями российских "Искандеров" и не производятся по лицензии.

В то же время есть признаки, что северокорейские инженеры использовали определенные наработки этой ракеты как основу.

В частности, их двигатели больше и длиннее примерно в полтора раза, что компенсирует использование менее энергетического топлива.

При этом уровень производства остается устаревшим: качество пайки соответствует технологиям примерно 50-летней давности. В системах управления обнаружены гражданские компоненты от западных брендов, которые, вероятно, попадают в КНДР в обход санкций.

"Чтобы обеспечить термостойкость ракеты при движении в атмосфере, наряду с применением теплозащитного покрытия на головной части установлен обтекатель из графитовых материалов. Это относительно дешевое решение применено северокорейскими конструкторами скорее исходя из отсутствия доступа к более современным теплозащитным материалам", – отметили в Минобороны.

Значение исследований

Несмотря на технологическую отсталость, эти ракеты представляют серьезную угрозу, поскольку баллистические цели сложно перехватывать средствами ПВО.

В Минобороны подчеркивают, что результаты таких исследований используются как доказательная база в расследованиях военных преступлений РФ. Они также влияют на формирование международной санкционной политики в отношении России и ее союзников.

Украинские специалисты продолжают анализировать вражеские вооружения, чтобы лучше понимать их возможности и находить эффективные способы противодействия.

