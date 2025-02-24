Буданов: половина снарядов России из Северной Кореи

Страна-агрессор продолжает сотрудничать с Северной Кореей. Именно оттуда оккупанты получают почти половину снарядов, которые впоследствии используются на поле боя.

Видео дня

Об этом глава разведки Кирилл Буданов сообщил, выступая на форуме "Украина. Год 2025". Он также добавил, что 148 северокорейских баллистических ракет KN/23 будут поставлены ВС РФ в этом году.

"Боеприпасы из КНДР это 50% снарядов России. Также начались масштабные поставки вооружения. И прежде всего это 170 мм САУ и 240-мм РСЗО", – рассказал Буданов.

Он подчеркнул, что оккупанты значительно наращивают производство снарядов и в этом контексте нельзя не упомянуть о стратегическом союзнике, КНДР, которая на 50% удовлетворяет все расходы фронта в боеприпасах.

Кроме того, Буданов напомнил, что уже всем известен факт использования корейских военнослужащих в Курской области.

"Это факт. Северная Корея активно принимает участие в войне против нас в поддержке России", - резюмировал глава ГУР.

Ранее сообщалось, что на территории Российской Федерации около 1000 военнослужащих из КНДР учатся использовать новую военную технику. Северокорейские солдаты быстро адаптируются к ведению современной войны. Впрочем, позже руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов уточнил: развертывания дополнительных северокорейских сил специального назначения или подкрепления пехоты в Курской области РФ сейчас нет.

Как писал OBOZ.UA, военнослужащие Вооруженных сил Украины впервые поразили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку М-1978 "Коксан". Удар по нему был нанесен в Луганской области бойцами 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!