Силы обороны впервые поразили северокорейскую САУ 'Коксан'. Видео

Военнослужащие Вооруженных сил Украины впервые поразили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку М-1978 "Коксан". Удар по ней был нанесен в Луганской области.

Видео дня

"Коксан" поразили бойцы 412 отдельного полка беспилотных систем "Nemesis". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Эта САУ, переданная российским оккупантам КНДР, имеет пушку калибром 170-мм.

"Принимаем в коллекцию достижений "Nemesis" очередное уничтоженное ВВТ вражеского ВПК", – говорится в сообщении.

Дальность стрельбы этой самоходной установки врага осколочно-фугасным снарядом достигает 43 км, а активно-реактивным – 54-60 км. Скорость стрельбы: 2 выстрела в течение 5 мин, а обслуживают эту машину восемь человек (механик-водитель, командир, наводчик и пять заряжателей/подносчиков).

Впервые САУ "Коксан" на российском вооружении была замечена в октябре 2024 года. А ее первое боевое применение зафиксировано еще во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, войска РФ начали применять на фронте северокорейские САУ "Коксан". В сети появилось видео с этой системой на замаскированной огневой позиции на неопределенном направлении.

Главный редактор Defense Express Олег Катков отметил, что к эффективности этого вооружения и дальности его действия много вопросов, поскольку упомянутая САУ с пушкой калибром 170-мм является очень специфической.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!