'Очень специфическая система': эксперт объяснил, что не так с северокорейскими САУ 'Коксан', которые использует армия РФ в Украине

Российские оккупанты похвастались тем, что они уже используют на фронте в Украине северокорейскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Коксан". Однако к эффективности этого вооружения и дальности его действия есть много вопросов, так как упомянутая САУ с пушкой калибром 170-мм является очень специфической.

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Об этом в выпуске OBOZ.Talk рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. Так, дальность стрельбы "Коксана" в 60 километров, о которых пишут СМИ, это информация из заявлений, которые делали в КНДР. Более того, такой дальности можно достичь только с активно-реактивным снарядом, которые являются специфическими и дорогими, а также они не обеспечивают в случае стрельбы на максимальное расстояние хоть какую-то точность.

"И на это еще накладывается то, что северокорейские снаряды они достаточно сильно бракованные. На это жалуются сами российские военные", – сказал Катков.

В реальности дальность стрельбы этой САУ до 40 километров. Для сравнения – любая артиллерийская система западного образца с длиной ствола 52 калибра (при калибре 155 мм) имеет дальность выстрела более 40 километров обычным снарядом.

Вторым важным аспектом является то, что сам снаряд для "Коксана" 170-мм – специфический, он не стоит на вооружении ни одной другой страны. Соответственно, их нет у Российской Федерации.

"То есть все поставки этих боеприпасов зависят исключительно от КНДР. Это, ну, скажем так, достаточно нелогичный выбор даже для Российской Федерации. Но они на него пошли", – отметил эксперт.

Скорострельность этой системы составляет, по оценкам, до двух выстрелов за пять минут – это очень низкий темп стрельбы.

Шасси "Коксана" создано на базе китайского среднего танка Тип 59 (копия советского T-54A). Два больших сошника с гидравлическим приводом крепятся к корпусу сзади. На лобовом листе корпуса находится откидной замок для крепления ствола в походном положении.

Третьим аспектом в отношении "Коксана" является то, что Украина очень активно использует для контрбатарейной борьбы такие системы как HIMARS. Полностью открытый "Коксан", в котором нет никакой броневой рубки, будет превосходной целью для управляемых реактивных снарядов GMLRS с вольфрамовыми шариками, поражающими элементами и воздушным подрывом.

"Это действительно самое лучшее сочетание. И Украина перебила очень много дальнобойных артиллерийских систем РФ, таких как "Пионы", те же "Мсты", именно за счет использования HIMARS", – подчеркнул Катков.

Если же говорить о модернизации этих САУ, которую могут провести в РФ, на них могут поставить цифровые системы управления огнем, баллистический вычислитель и, возможно, механизацию заряжания.

"В то же время занималась ли этим Российская Федерация, такой информации нет. И сразу можно сказать, что сколько "Коксанов" передали в РФ, неизвестно, как и количество "Коксанов" непосредственно в самой КНДР", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ начали применять на фронте северокорейские САУ Koksan. В сети появилось видео с этой системой на замаскированной огневой позиции на неопределенном направлении.

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