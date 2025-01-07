'Ким Чен Ын подарил нам': россиянин похвастался, что на фронте уже задействовали северокорейскую САУ Koksan. Видео

Российские оккупанты начали применять на фронте северокорейские САУ Koksan. В сети появилось видео с этой системой на замаскированной огневой позиции на неопределенном направлении.

Видео дня

На видео его автор-оккупант кичится, что Koksan российским войскам "подарил" северокорейский диктатор Ким Чен Ын. На это обратил внимание общественный деятель, блогер и волонтер Сергей Стерненко.

"Северокорейская 170-мм САУ Koksan уже на фронте", – написал он.

На видео, снятом оккупантом, зафиксирована дальнобойная 170-мм самоходная артиллерийская установка M1989 Koksan на замаскированной огневой позиции. Снарядов возле нее не видно, непонятно также, где и когда были сняты кадры.

Автор видео говорит: "Ким Чен Ын подарил нам... Корейская артиллерия".

На корпусе артиллерийской установки заметна маркировка негабаритного груза. Она, пишет "Милитарный", используется для перевозки техники и вооружения по железной дороге.

Перевозку этих 170-мм артсистем по железной дороге в последний раз в России очевидцы фиксировали в декабре 2024 года. Это был второй случай перевозки САУ Koksa, о котором стало известно: впервые эшелоны с этим оружием заметили в ноябре прошлого года.

"M1989 Koksan – это условное название 40-тонной самоходной артсистемы производства Северной Кореи, которая была впервые замечена на параде в городе Коксан в 1989 году. Эта артиллерийская установка использует уникальный 170-мм калибр, который в сочетании с длинным стволом обеспечивает большую дальность стрельбы", – объяснили у "Милитарном".

Известно, что дальность стрельбы M1989 Koksan обычными снарядами достигает 40 км. При использовании активно-реактивных боеприпасов этот показатель приближается к 60 километрам. Вероятный темп стрельбы – 1-2 выстрела каждые 5 минут.

"Дальность выстрела Koksan значительно превышает возможности всей существующей российской ствольной артиллерии, которая применяется на фронте. Сравняться с ней может разве что советская корпусная 203-мм пушка 2С7 "Пион" при применении активно-реактивных снарядов", – отмечает "Милитарный".

Напомним, ранее стало известно, что семьи погибших в России солдат КНДР обязывают подписывать документы о неразглашении. Партийные организации по стране проводят закрытые мероприятия с участием родных убитых на российско-украинской войне северокорейских военных, на которых им вручают "удостоверение о гибели в бою" и требуют подписать соглашение, запрещающее рассказывать о смерти родственника. Обстоятельства и место гибели солдат от их родных скрывают.

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