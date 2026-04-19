Россия ударила дронами по Харькову: зафиксированы попадания

Российская Федерация не прекращает ежедневные атаки по украинским городам и гражданскому населению. Поздно вечером воскресенья, 19 апреля, террористы атаковали Харьков.

Видео дня

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По словам чиновника, два попадания зафиксированы в Основянском районе Харькова.

Сообщалось также о том, что российская оккупационная армия в воскресенье, 19 апреля, обстреляла город Изюм Харьковской области с помощью реактивной системы залпового огня. Из-за этого пострадали трое гражданских.

Как писал OBOZ.UA:

– Российская Федерация не прекращает атаки по Херсонщине. В воскресенье, 19 апреля, страна-террорист сбросила девять авиабомб на населенные пункты области.

– В воскресенье, 19 апреля враг обстрелял Днепропетровскую область. В результате атак два человека получили ранения.

– Кроме того, российские войска днем 19 апреля атаковали Полтавский район. Вражеский дроновый удар пришелся на железнодорожную инфраструктуру.

– На Харьковщине мужчину, который ехал на скутере, убил вражеский FPV-дрон. Также в области в течение суток пострадали пять человек, повреждены жилые дома, интернат и мясокомбинат.

– Армия России в течение суток активно атаковала Сумскую область. В области захватчики убили человека, семерых ранили.

– Ночью 19 апреля в Чернигове в результате массированной атаки армии РФ погиб 16-летний парень.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!