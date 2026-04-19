Россия сбросила девять КАБов на Херсонщину, разрушены склады. Фото

Российская Федерация не прекращает атаки по Херсонщине. В воскресенье, 19 апреля, страна-террорист сбросила девять авиабомб на населенные пункты области.

Под атакой оказались Херсон, Чернобаевка, Белозерка и Разлив. Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

В частности, в результате попаданий разрушениям подверглись складские помещения в областном центре и здание предприятия в Чернобаевке.

"Россияне продолжают терроризировать из авиации Херсонщину. Вечером оккупационные войска сбросили девять управляемых авиабомб на Херсон, Чернобаевку, Белозерку и Разлив. На эту минуту информация о пострадавших среди гражданских не поступала", – отметил чиновник.

В свою очередь в ГСЧС сообщили, что во время ликвидации последствий российской атаки был спасен мужчина.

"Сегодня в одном из районов города в результате попадания вражеского дрона загорелась квартира в многоэтажке. Работая в условиях угрозы повторных атак, чрезвычайники вывели мужчину из задымленного помещения и ликвидировали пожар", – рассказали спасатели.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 19 апреля враг обстрелял Днепропетровскую область. В результате атак два человека получили ранения.

Кроме того, российские войска днем 19 апреля атаковали Полтавский район. Вражеский дроновый удар пришелся на железнодорожную инфраструктуру.

Как писал OBOZ.UA, на Харьковщине мужчину, который ехал на скутере, убил вражеский FPV-дрон. Также в области за сутки пострадали пять человек, повреждены жилые дома, интернат и мясокомбинат.

Кроме того, армия России в течение суток активно атаковала Сумскую область. В области захватчики убили человека, семерых ранили.

Также ночью в Чернигове в результате массированной атаки армии РФ погиб 16-летний парень.

