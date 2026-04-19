Россия била дронами и артиллерией по Днепропетровщине: пострадали двое мужчин, повреждены дома

Страна-террорист Россия не прекращает своих ежедневных атак по украинским городам из различных видов вооружения. В частности, в воскресенье, 19 апреля враг обстрелял Днепропетровскую область.

В результате атак два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа по состоянию на 18:30.

"Более 20 раз в течение дня враг атаковал два района области беспилотниками и артиллерией", – рассказал чиновник.

В частности:

– В Васильковской громаде Синельниковского района возникли пожары. Пострадали два человека, оба госпитализированы. 51-летний мужчина в тяжелом состоянии, 70-летний – в состоянии средней тяжести.

– На Никопольщине под ударом были Никополь, Покровская, Червоногригорьевская, Марганецкая и Мировская громады. Горело здание, которое не эксплуатировалось. Повреждены частный дом и машины.

Ранее сообщалось, что российские войска днем 19 апреля атаковали Полтавский район. Вражеский дроновый удар пришелся на железнодорожную инфраструктуру.

Как писал OBOZ.UA, на Харьковщине мужчину, который ехал на скутере, убил вражеский FPV-дрон. Также в области за сутки пострадали пять человек, повреждены жилые дома, интернат и мясокомбинат.

Кроме того, армия России в течение суток активно атаковала Сумскую область. В области захватчики убили человека, семерых ранили.

Также ночью в Чернигове в результате массированной атаки армии РФ погиб 16-летний парень.

