Оккупанты ударили из РСЗО по Изюму на Харьковщине: есть пострадавшие, повреждены баня и автомобиль. Фото

Российская оккупационная армия в воскресенье, 19 апреля, обстреляла город Изюм Харьковской области с помощью реактивной системы залпового огня. Из-за этого пострадали трое гражданских.

Видео дня

Об атаке сообщила пресс-служба Национальной полиции. Правоохранители задокументировали последствия очередного циничного удара ВС РФ. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 УКУ (военные преступления).

Последствия обстрела Изюма

"Снаряд попал в здание бани. Повреждено помещение заведения и автомобиль", – проинформировали представители полиции.

В результате атаки телесные повреждения получили три человека. Это женщина 1990 года рождения и мужчины 1961 и 1993 годов рождения. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая собрала доказательства военного преступления агрессора.

"Полиция Харьковщины призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности", – обратились правоохранители к гражданам.

Как писал OBOZ.UA:

– 18 апреля россияне атаковали город Харьков и Харьковский, Богодуховский, Чугуевский, Изюмский, Купянский районы Харьковской области, применяя беспилотники различного типа и ракеты. Возле поселка Боровая вражеский FPV-дрон убил 54-летнего местного жителя, который ехал по дороге на скутере.

– Кроме этого, в результате попадания БпЛА оккупантов в телебашню в Богодухове 18 апреля тяжелые ранения получил 30-летний мужчина. Он умер в больнице.

