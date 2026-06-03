Россия нанесла удары по Днепровскому району: горят склады АТБ, есть раненые. Фото

В среду, 3 июня, в результате российского удара по Днепровскому району возникло возгорание складских помещений сети АТБ. Предварительно известно о пострадавших.

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Спасатели ликвидируют последствия атаки и локализуют пожар. Об этом сообщает председатель Днепропетровской областной государственной администрации.

По состоянию на 16:46 было известно о двух раненых – 34-летнюю женщину и 53-летнего мужчину. Обоих в тяжелом состоянии госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

В 16:55 сообщалось о повторном ударе по Днепровскому району, после которого возникли новые возгорания на складах одной из торговых сетей. Сначала информация о пострадавших уточнялась.

По состоянию на 17:25 стало известно, что в результате атаки медицинская помощь понадобилась уже шести людям. Пятеро из них госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Продолжается ликвидация последствий ударов и уточнение масштабов разрушений.

Александр Ганжа в 18:55 сообщил о вражеском ударе по Днепропетровскому району. На данный момент известно, что пострадала логистическая компания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Днепре в больницах на данный момент остаются 22 человека, которые пострадали в результате российского обстрела города 2 июня. Из них четверо пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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