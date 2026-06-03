Четверо в реанимации: появились новые данные о состоянии пострадавших в результате удара РФ по Днепру

В Днепре в больницах в настоящее время остаются 22 человека, которые пострадали в результате российского обстрела города 2 июня. Из них четверо пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганджа. Среди пострадавших также есть дети 13 и 16 лет.

Что известно

"В больницах остаются 22 пострадавших во время атаки на Днепр, которую враг совершил в ночь на 2 июня", – говорится в сообщении.

По словам главы Днепропетровской ОГА, среди госпитализированных двое детей – девочка 13 лет и парень 16 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести, как и большинство взрослых.

Однако четверо пациентов в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую медпомощь.

Что известно о российском обстреле Днепра 2 июня

В ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия нанесла удары по Днепру. Враг направил на город ракеты, прозвучала серия взрывов, частично разрушен двухэтажный дом. Известно о 16 погибших, среди которых двое детей, и 42 пострадавших.

Зафиксировано частичное разрушение многоквартирных домов, повреждение предприятия, пожарной части и гаражей, а также уничтожение автомобилей.

По состоянию на 14:00 к полицейским уже обратились 146 граждан с сообщениями о повреждении имущества в результате ночного обстрела.

На местах попаданий работали все профильные службы – правоохранители, спасатели, медики и коммунальщики. Полицейские обеспечивали охрану общественного порядка, оказывали помощь гражданам и документировали последствия военного преступления России против мирного населения.

По состоянию на 17:00 в Днепре завершилась поисково-спасательная операция в жилом квартале, по которому ночью попали российские ракеты. Количество жертв возросло до 16 человек. Также в результате атаки российских террористов ранения получили 42 жителя города.

"Среди раненых 4 детей. Трое из них в больнице, как и 21 взрослый. Медики оказывают всем необходимую медицинскую помощь", – сообщил Ганджа.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Организации Объединенных Наций осудили российские атаки на Киев, Днепр и Харьков, в результате которых пострадали гражданские. В организации подчеркнули, что очередная волна массированных ударов стала уже третьей за последние три недели.

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